Martin Rühl – Schlagzeugunterricht

Spaß am Groove von der ersten Unterrichtsstunde an haben NachwuchsdrummerInnen bei Martin Rühl.

Der Schlagzeuglehrer unterrichtet in Knielingen und Daxlanden Kinder, Jugendliche und Erwachsene, absolute Beginner ebenso wie Trommeltalente, die sich weiterentwickeln wollen. Dabei kommt den Schülern die langjährige Bühnenerfahrung des ausgebildeten Pädagogen und Musikers zugute, der seit den frühen 90er Jahren in unterschiedlichen Formationen den Takt vorgibt; aktuell u.a. in der Surfmusic-Combo The Coconuts.

Damit Groove und Timing von Anfang an sitzen, spielen die Schüler zu Songs vom Band oder werden von Martin Rühl an den Drums oder mit dem Bass begleitet – die perfekte Vorbereitung für den Einstieg in eine Band! Zusammenspiel und Dynamik stehen im Mittelpunkt, das Notenlernen ist ebenso selbstverständlich wie eine saubere Technik. Wer Lust auf eine Probestunde hat, meldet sich unter drums@martinruehl.de. -pat