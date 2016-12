Im Rahmen der Vortragsreihe „Mathe und Macht“ widmet sich Dr. Kathrin Klausing von der Universität Osnabrück mit ihrem Vortrag über „Neue weibliche Rollenmodelle in einem modernen Islam“ dem Thema „Feminismus und Gleichberechtigung im Islam“.

Hintergrund der Reihe ist die Tatsache, dass sich in Ländern wie z.B. Marokko deutlich mehr junge Frauen für ein technisches Studium entscheiden als in Deutschland. Im Iran sind die weiblichen Studierenden in technischen Studiengängen sogar insgesamt in der Überzahl, hierzulande entscheidet sich hingegen nur jede dritte Frau für ein naturwissenschaftliches Fach. -rw