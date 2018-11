Ob Raum, Bild, Text, Objekt oder System – Gestaltung ist immer auch Kommunikation.

„Matters Of Communication“, die 15. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Designtheorie und -forschung (DGTF), setzt sich vor dem Hintergrund einer zunehmenden Radikalisierung, Segmentierung und Polemisierung von gesellschaftlichen Diskursen in Vorträgen, Diskussionen und Workshops damit auseinander, wie Kommunikation gestaltet und Gestaltung kommuniziert wird: Wie sind die Kontexte, Möglichkeitsbedingungen und Wirkungszusammenhänge gestalteter Kommunikation zu verorten? Welche Begriffe sind notwendig, um das Verhältnis von Gestaltung und Kommunikation aus heutiger Sicht zu konzeptualisieren?

So lauten die zentralen Fragen, die Vera Valentina Gärtner und Diane Hillebrand, Studentinnen der Fachgruppe Ausstellungsdesign und Szenografie, unter der Leitung von HfG-Professor Andreas Müller an zwei Kongresstagen in den Raum stellen. Am Freitagabend gibt sein Kollege Volker Albus einen Dinner Speech, bei dem auch Zeit zum Austausch und Netzwerken bleibt. -pat