Seit 1995 folgt Matto Barfuss den Spuren der großen Katzen sechs Monate pro Jahr durch Afrika.

Der erste und einzige Mensch, der über drei Generationen auf allen Vieren mit einer wilden Gepardenfamilie in der Serengeti lebt, entführt in seiner Multivisionsshow „Gepardenmann – die gefleckten Jäger Afrikas“ authentisch in die Weiten der Kalahari. -rw