Messie-Wohnung: Wer muss die Reinigung zahlen?

Die meisten Menschen kennen sie glücklicherweise nur aus Fernsehreportagen.

Die typischen Messie-Wohnungen. Allerdings sind von dem Messie-Syndrom in der Realität wesentlich mehr Menschen betroffen als viele annehmen würden.

Bei einem Messie handelt es sich keinesfalls nur um eine verstörte Version eines Sammlers, der sich nicht von alten Dingen trennen kann, sodass es zu einer immer stärkeren Vermüllung der Wohnräume kommt. Vielmehr lässt sich das Messie-Syndrom in die Kategorie der psychischen Erkrankungen einordnen.

Ohne professionelle Hilfe, etwa durch das qualifizierte Messie-Hilfe-Team, ist es i.d.R. allerdings kaum möglich, eine Messie-Wohnung wieder in einen bewohnbaren und ansehnlichen Zustand zu versetzen. Dies gilt nicht nur aufgrund der Gefahren, die in einer solchen Wohnung herrschen. Selbstverständlich fallen für eine fachmännische Räumung und Reinigung einer Messie-Wohnung dann Kosten an – doch wer muss diese eigentlich tragen?

Diese Handlungsmöglichkeiten bestehen für Vermieter

Muss ein Vermieter feststellen, dass eine seiner Wohnung durch einen Messie bewohnt wurde, ist er damit nicht allein. Unter dem Messie-Syndrom leiden in Deutschland nach Angaben entsprechender Selbsthilfeorganisationen knapp zwei Millionen Menschen.

Im ersten Schritt gilt es dann, zu versuchen, mit dem betreffenden Mieter ins Gespräch zu gehen. Aus rechtlicher Perspektive darf in einer Wohnung durch den Mieter schließlich alles gesammelt werden, was dieser möchte. Rechtlich relevant wird der Sachverhalt erst dann, wenn Nachbarn durch Ungeziefer oder Gerüche belästigt werden oder die Bausubstanz durch das Verhalten des Mieters gefährdet wird. Dem Vermieter steht dann die Möglichkeit zur Verfügung, eine Mahnung auszusprechen oder eine Mietkündigung durchzuführen.

In der Realität können jedoch durchaus einige Monate vergehen, bis ein unkooperativer Messie seine Wohnung räumt. Wurde diese Herausforderung dann jedoch gemeistert, bleiben von seinem Handeln weitreichende Spuren zurück. Eine herkömmliche Renovierung der Wohnung ist kaum ausreichend – oft ist es nötig, die Messie-Wohnung umfassend zu sanieren.

Die Kosten für das Entrümpeln der Messie-Wohnung

Für den Vermieter geht es also darum, sein Eigentum wieder in einen ansehnlichen und bewohnbaren Zustand zu versetzen. Die Kosten, die für die Entrümpelung einer Wohnung anfallen, die von einem Messie bewohnt wurde, sind jedoch keinesfalls unerheblich.

Eine pauschale Angabe zu der exakten Kostenhöhe ist allerdings kaum möglich, da diese stets von dem individuellen Einzelfall abhängig ist. Es lassen sich jedoch durchaus einige Faktoren ausmachen, welche die Kosten beeinflussen. Diese bestehen u.a. in den vorhandenen Müllarten, der Menge des Mülls, der Etage, in welcher die Wohnung liegt, sowie der Wohnungsgröße. Einige professionelle Dienstleister für die Entrümpelung von Messie-Wohnungen bieten außerdem eine anschließende Reinigung der Wohnung an. In diesem Fall beeinflusst selbstverständlich auch der vorliegende Verschmutzungsgrad die Preisgestaltung maßgeblich.

Es ist jedoch möglich, gewisse Orientierungswerte hinsichtlich der Kosten zu liefern. So fallen für die Entrümpelung einer Wohnung mit zwei Zimmern und einer Größe von rund 65 Quadratmeter Kosten in Höhe von circa 2.000 Euro an. Geht es darum, ein ganzes Haus von den Hinterlassenschaften des Messie-Mieters zu befreien, sind allerdings durchaus mehr als 3.000 Euro einzukalkulieren.

In vielen Fällen bleibt der Vermieter auf diesen Kosten sitzen und muss sie somit aus eigenen Mitteln zahlen. Oft ist dies etwa der Fall, wenn der Messie zahlungsunfähig ist. Dennoch sind Vermieter gut damit beraten, im ersten Schritt zu versuchen, die entstandenen Kosten für die Entrümpelung und die Reinigung von dem Mieter zurückzuverlangen.