MFG Akademie: Kreativtreff

Wer als Kultur- und Kreativschaffender auch unter den sich ständig verändernden Pandemiebedingungen erfolgreich sein will, ist gut beraten, sich kontinuierlich weiterzubilden und das persönliche Netzwerk zu erweitern.

Genau das bietet die MFG Akademie der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg als landesweitem Kompetenzzentrum für die Kultur- und Kreativwirtschaft im Südwesten mit ihrem breiten Spektrum an Seminaren und Workshops. Von betriebswirtschaftlichen Grundlagen und Projektmanagement über Vertrieb und Marketing bis hin zu Datenschutz und Urheberrecht deckt die MFG Akademie ein vielseitiges, an den Bedürfnissen der Kreativen orientiertes Themenfeld ab.

Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten in Ba-Wü sowie als Live-Online-Seminare im digitalen Raum statt. Die Akademie setzt außerdem auf Vernetzung und Erfahrungsaustausch: Bei Networking-Events können sich Kultur- und Kreativschaffende branchenübergreifend über aktuelle Entwicklungen in der Kultur- und Kreativwirtschaft austauschen und voneinander lernen.

Während der Corona-Zeit hat die MFG z.B. das Get-together „Kreativtreff“ (Mo, 21.3.) ins Leben gerufen, bei dem Soloselbstständige und Kleinstunternehmer die Möglichkeit bekommen, sich auszutauschen, Inspirationen einzuholen und sich zu vernetzen. -pat