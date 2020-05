Mit der richtigen Taktik im Online-Casino die Gewinnchance steigern

Die Glücksgöttin Fortuna ist bekanntlich blind.

Glück im Spiel kann man auch nicht beeinflussen. Doch mit der richtigen Taktik lassen sich die Gewinnchancen in einem Online-Casino durchaus erhöhen. Online-Casinos werden immer populärer und sind auch eine gute Wahl, wenn man einfach einmal ein Glücksspiel kosten- und risikolos testen möchte. Gute Online-Casinos, die man z.B. über die Seite deutschlandslots.com, finden kann, bieten die Möglichkeit Poker, Blackjack, Roulette und auch viele Automatenspiele kostenlos zu spielen. Der Vorteil: Man muss kein Geld investieren, hat aber trotzdem Spielspaß und findet einen guten Einstieg in die Welt des Online-Spielens. Die Zugangshürden in eine klassische Spielbank schrecken dagegen viele Menschen ab oder ihnen ist der Weg zu weit bzw. sie haben nicht genug Zeit.

Gerade Spiele wie Poker oder Blackjack machen erst richtig Freude, wenn man die Spielregeln kennt und man Erfahrungen damit gesammelt hat. Denn neben dem Kartenglück stehen hinter diesen Spielen auch eine klare Spielstrategien, die sich aus den Wahrscheinlichkeiten der Gewinnkombinationen und der Kartenverteilung ergibt. Wer eine gute Merkfähigkeit hat, im Kopf schnell Kartenkombinationen kühl kalkulieren kann und eine gewisse Nervenstärke besitzt, kann erfolgreich bei diesen Spielen abschneiden. Mit diesen einfachen Hacks werden die Gewinnmöglichkeiten erhöht:

Willkommensbonus nutzen

Eine besonders interessante Möglichkeit die Gewinnchancen zu erhöhen, sind die Willkommens-Boni, die Online-Casinos gewähren. Damit erhöht man bei Online-Slots oder beim Poker und Blackjack seine Gewinnchancen und verlängert Spielzeit, denn mehr Spiele bedeutet die Möglichkeit häufiger zu gewinnen. Deshalb sollte unbedingt der Willkommensbonus genutzt werden, der von vielen Online-Casinos gewährt wird. Allerdings, die Konditionen wechseln von Casino zu Casino und sollten deshalb immer gründlich verglichen werden.

Mit hohem Einsatz steigen die Chancen nicht

Grundsätzlich hat die Höhe des Einsatzes nichts mit der Gewinnchance zu tun. Also, nur so viel setzen wie der Geldbeutel verkraften kann. Statt wenige Spiele mit hohem Einsatz zu spielen, ist es besser viele Spiele mit niedrigeren Einsätzen zu wagen.

Risikofunktionen eher zurückhaltend einsetzen

Es ist ratsam als Spieler Risikofunktionen eher zurückhaltend einzusetzen. Das gilt auch, wenn Frei- oder Bonusspiele gespielt werden. Nur bei kleinen Gewinnen sollte ein Spieler die Risikofunktion einsetzen, dann sind Verluste zu verschmerzen.

Auf wenige Gewinnlinien konzentrieren

Die Anzahl der Gewinnlinien reduzieren hilft, das Verlust-Risiko zu begrenzen. Es ist interessanter auf Freispiele zu spekulieren. Die erhält man auch, wenn die begehrten Scatter-Symbole auf Paylines, die man nicht gespielt hat, angezeigt werden.

Im richtigen Moment den Einsatz gezielt steigern

Wenn Sie ein Spiel starten, dann spielen Sie mit geringen Einsätzen. Achten Sie auf die Häufigkeit der Scatter-Symbole. Zumeist ist die Wahrscheinlichkeit bei vielen Automaten so eingestellt, dass nach rund 50 Spins, häufig drei der begehrten Scatter-Symbole auftauchen und Freispiele geben. Sollte bisher noch kein Scatter-Symbol aufgetaucht sein und sie nähern sich der Anzahl von 50 Spins, dann sollten Sie es erwägen den Einsatz zu erhöhen. So wird die Freispiel-Gewinn-Chance erhöht.

Auf die Auszahlungsquote achten

Erfahrene Spieler suchen gezielt Automaten mit einer hohen Auszahlungsquote. Die kann durchaus differieren und schon kleine Unterschiede können große Auswirkungen haben. Oder es werden Automaten gewählt, die zusätzliche Gewinnchancen, beispielsweise durch hohe Multiplikatoren.

Die besten Online-Casinos für Android- und iOS-Geräte finden

Ein gutes Online-Casino bietet heute die Möglichkeit komfortabel auf Android- und iOS-Geräten mobile zu spielen. Denn gerade die Möglichkeit des mobilen einfachen Gamings begeistert viele Spieler. Ohne Download können User sehr viele Games über den Web-Browser spielen, seien es Automaten-Slots, klassische Glücksspiel oder im Live-Casino. Das Smartphone ist dabei die Systemzentrale mit dem ein Willkommensbonus mobile geordert werden kann, über dem Aus- und Einzahlungen abgewickelt werden oder mit dem der Kundendienst kontaktiert wird. Bis zu 250 verschiedene Spiele und Slots haben die besten Anbieter mobile im Portfolio. Im Angebot sind neben Klassikern, Top-Spielen auch Newcomer. Das Motto: Die Mischung machst! Die Apps führender Online-Casinos sind auch häufig mit interessanten Sonderfunktionen ausgestattet. Die Apps lassen sich grob in zwei Klassen unterschieden: Es sind die native Apps, die zum Download angeboten werden, und die optimierten Webseiten-Versionen. Beide Systeme unterscheiden sich kaum im Spielablauf; es ist mehr Geschmackssache, welche Variante gewählt wird. Wobei der Vorteil bei der optimierten Webseiten-Version ist, dass Speicherplatz auf dem Smartphone gespart wird. Denn es wird direkt auf dem Browser des Anbieters gespielt. Wer als Spieler ein iOS-Geräte nutzt, muss zumeist die App aus dem App-Store herunterladen. Nur so kann der volle Spielgenuss ausgekostet werden. Nutzer von Android-Geräte profitieren von der offenen Systemwelt. Die Websites vieler Anbieter bieten es als Download an.

Das Fazit

Eines sollten Sie nicht ausblenden. Einen lukrativen Jackpot knacken Sie nicht mit irgendwelchen Tricks, die Sie irgendwo in den Tiefen des Webs gefunden haben. Entscheidend ist: Optimieren Sie ihr eigenes Spiel, indem Sie das Verlustrisiko einschränken und somit auch das Gewinnpotenzial steigern. Setzen Sie sich Limits. Keinesfalls sollten Sie versuchen, Verluste mit gesteigerten Einsätzen auszugleichen. Wenn Sie gewinnen, dann gönnen Sie sich etwas Außergewöhnliches! Mit dem Gewinn können Sie z.B. eine schöne Kreuzfahrt ab Hamburg machen. Tipp: Ein paar Tage vorher anreisen, ein Musical oder das Miniatur Wunderland besuchen und einen ausgedehnten Reeperbahn-Bummel machen. Nicht dass Karlsruhe oder Baden-Baden langweilige Städte wären oder keine guten Bars und Restaurants hätten, aber eine Metropole wie Hamburg hat ihren ganz eigenen Reiz.