Mobiles Geschichtslabor zum KZ Kislau

Der Krieg kommt uns allen in den vergangenen Wochen sehr nahe.

Wie wenig entfernt das Leid und die Erinnerung an Verfolgung ist, zeigt das ehemalige KZ Konzentrationslager in der Nähe von Bruchsal. In einem mobilen Geschichtslabor kommt die kaum bekannte Geschichte des KZ Kislau auch nach Karlsruhe.

Der Besuch des Labors ist für Gruppen nach Vereinbarung (schuller-mueller@lernort-kislau.de) oder für Einzelpersonen während der Öffnungszeiten des Jubez möglich. An den Wochenenden stehen zusätzlich Peer-Guides für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. -fk