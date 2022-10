Nachhilfelehrer werden: Das gehört dazu

Im Bereich der Studentenjobs erfreut sich besonders die Tätigkeit als Nachhilfelehrer einer überaus großen Beliebtheit.

Die Popularität des Jobs als Nachhilfelehrer hat dabei in der kürzlichen Vergangenheit sogar noch stärker zugenommen, da dieser heutzutage auch überaus flexibel und unabhängig von dem eigenen Rechner aus ausgeführt werden kann, z.B. als Lehrer für Mathe Online-Nachhilfe.

Doch welche persönlichen und fachlichen Voraussetzungen sollten eigentlich erfüllt werden, um den Job als Nachhilfelehrer kompetent und seriös ausführen zu können? Der folgende Artikel klärt auf.

Nebenjob mit hohem Anspruch: Nachhilfelehrer

Die Tätigkeit eines Nachhilfelehrers zielt nicht nur darauf ab, SchülerInnen dabei zu helfen, ein besseres Verständnis für den schulischen Lernstoff zu entwickeln. Auch der Nachhilfelehrer selbst erhält durch den Job die Chance, sein eigenes Wissen zu vertiefen und seine sozialen Kompetenzen zu erweitern.

Besonders Studenten schätzen den Job als Nachhilfelehrer in hohem Maße, da sich dieser ebenfalls dafür eignet, die finanzielle Situation während des Studiums maßgeblich aufzubessern.

Das nötige Fachwissen

Unabhängig davon, in welchem Fach der Nachhilfeunterricht abgehalten wird – möglich ist die Arbeit nur, wenn ein gewisses Fachwissen in dem jeweiligen Bereich vorhanden ist.

Somit stellen die eigenen Kenntnisse und das eigene Wissen die absoluten Grundvoraussetzungen dar, um als Nachhilfelehrer zu arbeiten. Sollten in einem Bereich einmal kleinere Wissenslücken oder Unsicherheiten auftreten, muss der Nachhilfelehrer außerdem in der Lage sein, dieses fehlende Wissen so schnell wie möglich aufzuholen.

Als vorteilhaft zeigt es sich ebenfalls wenn der Nachhilfelehrer fähig ist, sein Wissen verständlich an den Nachhilfeschüler zu vermitteln. Von besonders großer Bedeutung sind dabei lebensnahe Erklärungen – diese helfen den Schülern, den Lernstoff gleich wesentlich besser zu verinnerlichen.

Die pädagogischen Fähigkeiten

Allerdings können Nachhilfelehrer ebenfalls kaum auf grundlegende pädagogische Fähigkeiten verzichten. Dieses zeigen sich als fachübergreifend und stellen eine überaus große Hilfe dabei dar, mit dem jeweiligen Schüler professionell und altersgerecht umzugehen.

Das pädagogische Wissen umfasst dabei sowohl eine strukturierte Planung des Unterrichts als auch ein positives Verhältnis zu dem Nachhilfekind zu etablieren – dieses sollte auch von eventuellen auftretenden Schwierigkeiten nicht getrübt werden. Zu berücksichtigen sind im Rahmen des Nachhilfeunterrichtes nicht nur das Geschlecht und das Alter des Kindes, sondern ebenfalls seine gesellschaftliche, familiäre und kulturelle Situation.

Die Sozialkompetenz

Nachhilfelehrer müssen außerdem unbedingt in der Lage dazu sein, sich auf ihre Nachhilfeschüler individuell einzustellen. Im Umgang mit ihnen lässt sich so auch auf entsprechende soziale Kompetenzen nicht verzichten. Diese sorgen dafür, dass es der Nachhilfelehrer ohne Probleme schafft, sich auf verschiedene Kinder und Jugendliche stets vollkommen neu und flexibel einzustellen.

Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass sich viele der Nachhilfeschüler gerade in der schwierigen Zeit der Pubertät befinden und daneben vielleicht auch mit Problemen mit Lehrern, Mitschülern oder schulischen Motivation kämpfen. Der Nachhilfelehrer muss aus diesem Grund nicht nur fähig sein, eine neue Lernmotivation in dem Schüler zu wecken, sondern diesem ebenfalls ein offenes Ohr bieten und für seine individuelle Lebenssituation das nötige Verständnis aufbringen.

Gute Nerven und Geduld gehören zweifelsfrei zu den wichtigsten Eigenschaften eines Nachhilfelehrers. Die Schüler verstehen einige Sachverhalte schließlich auch nach mehrmaligen Erklärungen noch nicht. In dieser Situation kommt es besonders auf ein ruhiges und geduldiges Agieren an.