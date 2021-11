Papageien in öffentlichen Parks, südländische Pflanzen auf Friedhöfen und sogar von jenseits der Alpen hergewanderte Pilze haben sich in jüngerer Zeit in unseren Breitengraden niedergelassen.

Die milder werdenden Temperaturen schaffen ihnen jetzt angemessene Lebensbedingungen. Sogenannte Neobiota, oder auch invasive Arten, sorgen für neue Verhältnisse und sind nicht immer unproblematisch. Auch Rückkehrer wie Luchs und Waschbär zeugen vom Wandel in der Natur. Was bedeutet die neue Zusammensetzung der Arten am Oberrhein, welche Risiken birgt sie und was heißt das für die Zukunft? Die große Landesausstellung geht diesen Fragen anschaulich nach. -fd