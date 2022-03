Der Krieg im Osten Europas hält uns alle gerade im Bann und vielfach bestehen Ängste vor einer Ausbreitung.

Bereits in den 90er Jahren brach in Georgien nach dem Ende der Sowjetunion ein Bürgerkrieg aus. Nino Haratischwili erzählt in „Das mangelnde Licht“ anhand der Freundschaft von vier Mädchen über eine verlorene Generation, die Gespaltenheit der jungen georgischen Demokratie und der bedingungslosen Freundschaft unter Frauen inmitten der aufbrandenden Gewalt in den Straßen. Die Hommage und Liebeserklärung an Georgien könnten aktueller kaum sein. -fk