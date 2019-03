Nora Krug lebt seit 17 Jahren als Deutsche in New York und ist mit einem amerikanischen Juden verheiratet.

In den USA fühlt sich die Illustratorin und Autorin mittlerweile so deutsch wie nie zu-vor. „Heimat“ wäre, so Krug, wohl ohne ihre Auswanderung nie entstanden.

In ihrem „Graphic Memoir“ arbeitet sie die individuelle Familiengeschichte während des Zweiten Weltkriegs auf, wobei ihr Großvater zur dubiosen Hauptfigur wird, die Fragen aufwirft – nicht nur die nach seiner Rolle im 3. Reich, sondern letztlich zur eigenen Identität, in der alten wie der neuen Heimat. -fd