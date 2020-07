Online-Casino: Tipps & Tricks für höhere Gewinne

Im Casino viel Geld gewinnen – das ist der große Traum eines Spielers.

Doch wie schafft man das? Es kommt beim Glücksspiel längst nicht mehr darauf an, irgendwo eine große Geldsumme zu setzen. Spielen im Online-Casino kann viel Spaß machen. Beim ersten Besuch in einem Online-Casino kann man sich als Einsteiger oft überfordert von der Vielzahl der Angebote und der großen Auswahl an Online-Casinospielen fühlen. Doch welches Spiel ist das Richtige? Welche Bonus-Angebote haben den größten Vorteil und wie gehe ich das Spiel im Online-Casino überhaupt an? Hier eine Reihe nützlicher Tipps, um das Gewinnpotenzial erfolgreich zu maximieren.

Wählen Sie ein seriöses Casino

Es gibt unzählige Anbieter auf dem Glücksspielmarkt – bei den Online-Casinos haben Sie die Qual der Wahl. Doch wie soll man da überhaupt den Überblick behalten? Es gibt nichts wichtigeres als die Seriosität des Casinos. Es haben schon manche betrügerische Casinos Gewinne einfach einbehalten. Recherchieren Sie daher gründlich, bevor Sie sich registrieren. Nutzen Sie für Ihre Entscheidung die Casino-Reviews von CasinoSpielen.de oder Empfehlungen von Freunden. Es ist immer ratsam, bei einem erfahrenen Online-Casino mit viel Erfahrung und jahrelanger Präsenz zu spielen. Sie sind vertrauenswürdig, da sie von der Gaming-Community validiert wurden.

Geld gewinnen: Spaß oder Ernst?

Bevor man überhaupt mit dem Spielen anfängt, sollte man sich überlegen: Spiele ich zum Spaß oder möchte ich in erster Linie Geld verdienen? Wenn Sie zum Spaß spielen, spielt es keine Rolle, wo Sie sich anmelden, so lange der Anbieter renommiert und seriös ist. Möchten Sie aber im Online-Casino Geld verdienen, müssen Sie die Regeln der Casino-Spiele genau kennen, bewährte Strategien nutzen und eine ausgeklügelte Geldverwaltung erarbeitet haben. Halten Sie Ausschau nach aktuellen Bonuscodes, Free Spins und vielem mehr.

Haben Sie Ihr Geld im Blick

Setzen Sie sich ein festes Einsatzlimit, noch bevor Sie beginnen. Setzen Sie nur Geld, dessen Verlust Sie verschmerzen können und überschreiten Sie niemals Ihr persönliches Limit in der Hoffnung auf den großen Jackpot. Behalten Sie Ihre Finanzen immer im Blick.

Kennen Sie die Gewinnchancen

Wenn man ins Casino geht, hofft man natürlich darauf, es mit mehr Geld wieder zu verlassen. Die Chancen darauf sind aber bei den einzelnen Spielen durchaus unterschiedlich. Ein niedrigerer Hausvorteil bedeutet größere Gewinnchancen. Informieren Sie sich über die Gewinnchancen der verschiedenen Online-Casinospiele und sehen Sie sich die Unterschiede an. Wählen Sie dann ein Spiel, das einen geringen Hausvorteil hat, denn damit steigen Ihre Gewinnchancen.

Wissen Sie, wann es genug ist

Wie es im Glücksspiel ebenso ist, kann man sein Glück nur begrenzt selbst mitbestimmen. Doch hat man einmal angefangen, fällt es oft schwer, ein Ende zu finden. Neben dem selbst gesetztem Budget- sollte man sich auch ein Zeitlimit setzen oder einen maximalen Verlust, den Sie hinnehmen möchten. Nichts ist schlimmer, als beim Versuch, Geld zu gewinnen, am Ende nicht nur viel Geld zu verlieren, sondern auch Zeit und die Freude an der ganzen Sache.

Lernen Sie, Verluste zu akzeptieren

Verluste lassen sich beim Glücksspiel nicht vermeiden. Viele Menschen können nicht mit Verlusten umgehen, können den Verlust nicht akzeptieren und sind vielleicht sogar vom Verlorenen besessen. Viele Spieler neigen dazu, große Verluste mit weiteren Spielen kompensieren zu wollen. Machen Sie das bitte nicht! Akzeptieren Sie Ihren Verlust, halten Sie sich an Ihr Verlustlimit und verlassen Sie das Online-Casino. Am nächsten Tag haben Sie vielleicht mehr Glück.