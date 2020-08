Online-Gaming: Welche Spiele sind besonders beliebt?

Online-Games erfreuen sich auch 2020 großer Beliebtheit – doch welche der Spiele sind in diesem Jahr besonders gefragt?

Die beliebtesten Onlinespiele 2020

Nicht allein durch den mittlerweile sehr leichten Zugang zum Spiel sind Onlinespiele heute sehr beliebt. Die Games kommen auf Smartphones, via Apps oder auf dem Laptop zum Spieler und können überall gezockt werden, wo Internet besteht. In der Beliebtheit stehen somit auch immer wieder Games mit recht kurzen Einzelspielzeiten in den Ranglisten weit vorne. Aber welche Games werden in diesem Jahr besonders gerne gespielt?

Die beliebten kostenpflichtigen Spiele

In diese Riege fallen sämtliche Online-Games, die wahlweise auf Plattformen gegen Gebühr angeboten werden, für die ein kostenpflichtiger Cloudzugang notwendig ist oder aber, bei denen es um Echtgeldspiele geht:

Fortnite: In den Charts auf Steam beweisen die ersten Plätze, dass Multiplayer-Games das Nonplusultra ist. Somit erhält auch Fortnite wieder eine der Toppositionen. Der Third-Person-Shooter bietet zwei Spiele, eines davon ist kostenlos.

FIFA 2020: Das Fußballgame ist schon eine feste Größe und letztendlich der Dauerrenner. Kein Wunder, immerhin kann es so auch mal gelingen, den Drittligisten wenigstens im Spielumfeld ganz nach oben zu führen.

The Last Of Us 2: Eigentlich ein fixer Titel für die Playstation, kann der Titel aber auch gestreamt werden. Für den notwendigen Aboservice PS Now werden monatliche Gebühren fällig, doch beinhaltet er natürlich auch die anderen PS4-Games, die sonst nicht online gespielt werden können.

Abseits dieser Games erweist sich eine gesamte Branche als äußerst beliebt und begehrt: Online-Casinos. Das Glücksspiel hat seinen festen Weg ins Internet gefunden und bietet Spielern all das, was das Herz begehrt. Aber was sind die Toplisten?

Slots: Online-Spielautomaten sind das Maß aller Dinge und werden besonders gefragt. Kein Wunder also, dass so manches Casino weit über 1.000 Automatenspiele bietet. Die Highlights: „Book Of Ra“ und alle Games, die sich diesem Spiel annähern.

Live-Casino: Hier lassen sich nur wenige Slots spielen, doch wird an den Tischen von echten Menschen das Spiel gestartet. Die Örtlichkeiten der Live-Casinos werden via Webcams aus Monaco oder Las Vegas direkt ins heimische Wohnzimmer gestreamt.

Um den Einstieg zu erleichtern, bieten viele Online-Casinos neuen Spielern einen Bonus an. Allerdings sollte hier auch die Bedingung beachtet werden, denn nicht jeder Bonus wird ohne eigenes Zutun ausgezahlt. Mit einem Tipico Bonuscode lassen sich beispielsweise Freispiele und ein Einzahlungsbonus nutzen.

Online-Casinos, aber auch Browser- und Online-Games sind auch über das Smartphone und somit den mobilen Browser zugängig. Zugleich bieten die Herausgeber immer häufiger eigene Apps an.

Die beliebten Browserspiele

Dies sind die kostenlosen Games, die von der Spielergemeinde aktuell auf den vordersten Rängen geführt werden:

Dragosien: Der Spieler kann sich in diesem Rollenspiel mit Drachen entscheiden, ob er zum Drachenzüchter oder zum Drachentrainer wird. Alles startet mit dem Wirtschaftsaufbau, im Anschluss werden Drachen gezüchtet und trainiert. Bei dem Rollenspiel handelt es sich ebenfalls um eine Wirtschaftssimulation, denn es müssen Gebäude errichtet werden, Waren produziert und verkauft und natürlich die Drachen versorgt werden. Gepaart wird das Game mit Würfelspielen und dem Lernen in der Akademie des Games.

Forge Of Empires: Bei dem Strategiespiel wird eine Stadt gegründet, die durch die Geschichte geführt werden muss. Ob nun als Kriegsherr oder als Herr es Wirtschaftsimperiums – der Gamer entscheidet. Dieses Strategiespiel ist gut durchdacht, ist längst kein einfaches Klickspiel, aber so eingängig, dass man es im Nu begreift.

Drakensang: Das Spiel ähnelt „Diablo" und stellt ebenfalls ein Rollenspiel und Strategiespiel dar. Spieler wählen eine Figur aus der Magiergilde oder dem Kriegerstamm aus und schon geht es los. Die Welt ist in 3D gehalten und wunderbar animiert.

Fazit: Ein Paradies für Zocker

Das Internet macht es möglich, denn dank Streams und Clouds können nun auch Titel ins eigene Haus geholt werden, für die gar keine Konsole vorhanden ist. Aber auch diejenigen, die nur mal schnell einen Slot spielen oder sich strategisch betätigen wollen, bietet das Internet ein wahres Schlaraffenland voller Möglichkeiten.