Oststadt: Mehr Natur ins Viertel

Die Stadt muss grüner werden.

Aber „mehr Natur ins Viertel, geht das?“, fragt der Bürgerverein Oststadt in Zusammenarbeit mit dem Umwelt-Team der Luthergemeinde. Hochbeete, Urban Gardening, Dach- und Fassadenbegrünung oder mehr Bäumen in der unmittelbaren Wohnumgebung sind Möglichkeiten, das auch in dicht bebauten Stadtvierteln trotz der sich rasant verändernden klimatischen Bedingungen im Hochsommer angenehmer zu machen.

Die Gartenfreunde Karlsruhe, der NABU, der Förderverein des Botanischen Gartens des KIT und Urbane Gärten Karlsruhe diskutieren die Chancen solcher Maßnahme und geben Anstöße für eigene Projekte, um mehr Natur in den Stadtteil zu bringen. Natürlich darf in der Infoveranstaltung auch der mögliche Beitrag der Kleingarten-Anlagen in der Oststadt nicht fehlen. -fk