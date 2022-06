Patrick Findeis @ Lesung Süd

Zwei Straßen und vier Blocks in der schwäbischen Ostalb sind Zuhause, aber doch vor allem ein Stigma.

Ausgehend davon entwickelt Patrick Findeis in „Paradies und Römer“ den Traum vom sozialen Aufstieg zu einem Roadmovie, in dessen Mittel-punkt vier Freunde stehen. Große Träume und Hoffnungen stoßen an die Grenze einer Klassengesellschaft. Beim Versuch, die vorgezeichneten Wege zu verlassen, pendeln die vier Schwaben in dem autobiografisch anmutenden Roman regelmäßig zwischen Freundschaft und Verrat. -fk