„Reden wir über Demokratie!“

Heißt das neue Buch von Paula Macedo Weiß. Als junge Frau kam die Brasilianerin nach Deutschland, studierte Jura und schreibt heute als Autorin über Gesellschaft und Politik. Nach ihrem ersten Buch „Es war einmal in Brasilien“, in dem sie ihre Kindheit und Jugend im Zeichen der Militärdiktatur schildert, nähert sie sich nun den Idealen, Problemen und Möglichkeiten von Demokratie an.

Dafür sucht sie sich GesprächspartnerInnen wie die Fotografin Barbara Klemm, den ehemaligen Verfassungsrichter Ferdinand Kirchhof oder die Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff. Die Lesung im ZKM wird von Prof. Matthias Wagner K moderiert. -fd