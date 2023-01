Peter Weibel & William Forsythe

Als „Code Breaker“ bezeichnet Peter Weibel nicht nur sich, sondern auch den Choreografen William Forsythe.

Beide Künstler sprengen mit Begeisterung alte Regeln, stellen neue auf, nur um sie dann wieder zu brechen. Forsythe hat mit diesem Mindset das Ballett revolutioniert. Zunächst in Stuttgart, dann in Frankfurt und mit der Forsythe Company und auch heute ist der 73-Jährige noch nicht schaffensmüde.

Er denkt Choreografie interdisziplinär und weitet sie auf Film, Installation und digitale Medien aus. Nun übergibt Forsythe sein Archiv an das ZKM und spricht zu diesem Anlass mit Weibel über künstlerische Praktiken, Medienarchive in Kunst und Wissenschaft und über die performative Wende der Kunst. Selbstverständlich gibt es auch Einblicke in Filme und Videos aus 50 Jahren Forsythe-Archiv. -fd