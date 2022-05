PH-Infotag & HKA-Campustag

Zwei Hochschulen, ein Tag der offenen Tür.

Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe und die Hochschule Karlsruhe geben Studieninteressierten die Möglichkeit, auf dem gemeinsamen Campus links und rechts der Moltke Hochschulluft zu schnuppern. Man kann sich über die Bandbreite an Studiengängen informieren, die Hochschulen bei Rundgängen erleben und sich direkt mit StudentInnen und Lehrkräften austauschen. Die Beraterteams der Serviceeinrichtungen beantworten alle Fragen rund ums Studium und zeigen die vielfältigen Unterstützungs- und Orientierungsprogramme auf, die zum erfolgreichen Studienstart beitragen.

Die HKA stellt am „Campustag“ in Vorträgen ihre Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, Informatik, Wirtschaftswissenschaften und Medien vor; Projektarbeiten, Schnuppervorlesungen, Laborvorführungen und Workshops geben weitere Einblicke und verdeutlichen den Praxisbezug. Die PH informiert in Vorträgen über ihre Lehramtsstudiengänge, Pädagogik, Europalehramt sowie berufsbegleitende Weiterbildungsmöglichkeiten; interaktive Angebote in nahezu allen Lehramtsfächern ermöglichen ein Kennenlernen der Fachbereiche. Schnuppervorlesungen und Frage-Antwort-Runden zu Bewerbung und Zulassung runden den „Info-Tag“ ab. -pat