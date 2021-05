PH-Infotag Studium & Weiterbildung 2021

Mit Livevorträgen, Mitmachaktionen und vielem mehr lädt die Pädagogische Hochschule Studien- und Weiterbildungsinteressierte zum digitalen Kennenlernen ein.

Mit Livevorträgen und Mitmachaktionen lädt die Pädagogische Hochschule Studien- und Weiterbildungsinteressierte zum digitalen Kennenlernen ein. Beim Online-Infotag gibt’s Einblicke in die lehramtsbezogenen Studiengänge sowie die Schwerpunktangebote Pädagogik der Kindheit (B.A.) und Sport-Gesundheit-Freizeitbildung (B.A.). Wer sich für die Arbeit mit Jugendlichen interessiert oder später in der Grundschule unterrichten möchte, sollte den Videovortrag von Prof. Dr. Christian Gleser, Prorektor für Studium und Lehre, nicht verpassen. Er informiert über die Studiengänge Grundschule und Sekundarstufe I sowie Europalehramt.

Unter dem Motto „Demokratie, Gesellschaft, Schule“ gibt Juniorprofessor Dr. Sebastian Engelmann im Rahmen eines kurzen Vortrags mit anschließender Fragerunde die Möglichkeit, ins Lehramtsstudium zu schnuppern. Dazu stehen weitere Livebeiträge aus den Kompetenzbereichen Digitale Bildung sowie zur psychologisch-pädagogischen Professionalisierung von Lehrkräften auf dem Programm.

Wer sich für das Lehramtsstudium bewerben möchte, aber noch unschlüssig hinsichtlich der Fächerwahl ist, klickt in die Fachbereiche und lernt die Dozenten kennen. U.a stellen sich die Teams aus Studienfächern vor, die laut Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst besonders vom Lehrkräftemangel betroffen: Informatik, Physik, Technik, Kunst, Musik und Religion.

Beim Infotag steht außerdem das geragogische Weiterbildungsfeld im Fokus: An der PH kann man neben dem Beruf im Masterstudiengang Geragogik (M.A.) studieren oder über kleinere Weiterbildungszertifikate einsteigen. Bewerbungen fürs WS 2021/22 nimmt die PH ab sofort entgegen. Zur Auswahl stehen sowohl die Lehramtsstudiengänge für die Primar- und Sekundarstufe als auch nichtlehramtsbezogene Bachelor- und Masterstudiengänge. Das Studien-Service-Zentrum (SSZ) berät individuell per Telefon und E-Mail bei persönlichen Fragen und Nachfragen im Allgemeinen – auch am Infotag. -pat