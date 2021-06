PH Karlsruhe: Berufsbegleitender Master-Studiengang Geragogik

Das berufsbegleitende Geragogik-Studium der PH Karlsruhe ist der erste Master-Studiengang seiner Art in Deutschland.

Personen, die in der Arbeit mit Älteren, beispielsweise in SeniorInnenbüros, tätig sind, sollten die Kompetenzen haben, Bildungsangebote und soziale Initiativen altersgerecht zu begleiten. Ältere Menschen haben in der Regel viel an Erfahrung voraus. Dieses Potenzial sinnvoll und strukturiert in den Bildungsprozess einzubinden, erfordert umfassende geragogische Kenntnisse.

Im interdisziplinär angelegten Master-Studiengang Geragogik werden daher in enger Verzahnung von Theorie und Praxis und auf Grundlage aktueller psychologischer und pädagogischer Forschung geragogische Kompetenzen vermittelt, reflektiert und weiterentwickelt, mit einschlägigen Fachexperten, praxisnahen Lehrveranstaltungen und flexibel studierbaren Selbstlernphasen. Das Angebot ist durch das Qualitätssicherungsverfahren der Hochschule intern akkreditiert bis 20.9.2029. Bewerbungsschluss: Do, 15.7. -pat