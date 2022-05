Lange und schmerzhaft wurde sie vermisst: eine Karlsruher Lesebühne.

Früher trafen sich verschworene AutorInnen in der Bento Bar am Werderplatz in der Südstadt. Das literarische Kleinod blieb ein Geheimtipp und diente vorwiegend der gegenseitigen Inspiration. Fünf Jahre danach wagen einige der Bento-Überlebenden einen Neustart. Ausnahmsweise findet die Premiere freitags statt, künftig wird immer am ersten Samstag im Monat gelesen. Die erste Ausgabe von „Poetry ohne Slam“ steht unter dem Motto „Liebe“.

Texte lesen Christiane Stork aus Grötzingen, Anja Vocke aus Landau und Rolf Suter. Alle sind bekannt in der regionalen Poetry-Slam-Szene und freuen sich auf einen Abend ohne Wertungsapplaus, aber mit viel Feedback. Dazu trägt Paul Blau, Poet und Künstler, Liebeschansons vor. Für die Abende werden jeweils drei Literaten gesetzt, die gerne auch vom Publikum interviewt werden. Zusätzlich kann ein Autor sich vorab oder spontan am Abend melden, falls eigene Texte gelesen werden.

Miri In The Green – deren neue CD „40 In A Room“ auch als Hommage an die Neue Fledermaus zu verstehen ist, weil sie hier von einem legendären Konzert der New Yorkerin Elisabeth Devlin inspiriert wurden – spielen zudem am Sa, 28.5. ab 20 Uhr ein Special-Konzert im von Ondine Dietz gestalteten künstlerischen Wohnzimmerambiente. -rowa