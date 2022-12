Poker-Rechner – was ist das & wie nützlich ist er?

Ein kühler Kopf und gute Nerven gehören zum Pokern dazu.

Doch selbst das beste Nervenkostüm reicht auf Dauer nicht, um als Zocker Erfolg zu haben, wenn nicht außerdem jeder noch so kleine Vorteil genutzt wird. Weil Poker nur am Rande etwas mit Glück zu tun hat und in erster Linie auf mathematischen Wahrscheinlichkeiten und psychologischen Einblicken in die Denkweise und das Verhalten der anderen Spieler basiert, lohnt sich das gezielte Studium dieser Komponenten.

Das fängt beim eigenen Verhalten an. Um sich selbst als Zocker zu analysieren, sind so viele Informationen wie möglich notwendig. Die lassen sich vor allem beim Onlinespiel sammeln, indem über viele Hände hinweg jeder einzelne Spielzug notiert wird. Mit genügend Abstand lässt sich daran erkennen, unter welchen Umständen man zu früh gefoldet hat oder zu lange mitgegangen ist, ob man sich leicht bluffen lässt , zu übereilten Entscheidungen neigt oder welche sonstigen Achillesfersen das eigene Spiel hat. Nur wer weiß, wo es bei ihm hapert, kann gezielt an seiner Strategie feilen. Hinzu kommt, dass sich so ebenfalls Stärken und Schwächen bei den anderen Spielern erkennen lassen, sofern ausreichend Daten vorliegen. Auch ein Gefühl für vielversprechende Hände und für aussichtslose Fälle lässt sich auf die Weise entwickeln.

Obwohl es allein bei Pokerspielen mit fünf Karten wie dem weltweit beliebtesten Texas Hold’ em insgesamt 2.598.960 Möglichkeiten für verschiedene Blätter gibt, sind nur ein Bruchteil davon wirklich stark. Zu wissen, welche Starthände überhaupt Erfolgsaussichten besitzen, ist bereits bei Anfängern ein wichtiger Bestandteil des Lernprozesses. Der hört im Poker nie auf. Obwohl die Regeln binnen Minuten erlernt werden können, gibt es so viele Feinheiten und Unwägbarkeiten, dass selbst die erfolgreichsten Profizocker sich nur selten auf ihren Lorbeeren ausruhen können.

Erfahrene Pokerspieler folgen bei den meisten Händen und nutzen stattdessen die Gelegenheit, ihre Gegner zu studieren. Damit haben sie bereits einen Vorteil, wenn sie ein besseres Anfangsblatt bekommen und mitgehen oder erhöhen. Insgesamt gelten nur rund 20 Prozent der Starthände als spielbar; alle anderen führen mit großer Wahrscheinlichkeit dazu, zu verlieren.

Die beste Starthand sind ein Paar Asse, gefolgt von einem Paar Könige. Ein Paar Damen als Starthand stehen an dritter Stelle, gefolgt von einem König und einem Ass in der gleichen Farbe. Erst danach werden ein Bubenpaar und ein Paar Zehnen eingestuft. Die Kombination aus Ass und Dame in der gleichen Farbe folgt danach, wenn es um die vielversprechendsten Starthände geht. Danach folgen Ass und König in verschiedenen Farben, Ass und Bube in der gleichen Farbe, und König und Dame in der gleichen Farbe. Bei allen anderen Starthänden empfiehlt es sich, zu folden und Geduld zu haben.

Doch allein das Wissen um aussichtsreiche Anfangskarten reicht nicht aus. Jetzt kommt der schwierigere Teil: Weil sich mit jeder ausgespielten Karte die Wahrscheinlichkeiten drastisch verändern, kommen nun jede Menge mathematische Fragen ins Spiel.

So schön es ist zu wissen, dass die Wahrscheinlichkeit auf einen Royal Flush, einer Straße in einer Farbe mit dem Ass als höchster Karte im Texas Hold’ em bei 1:30.940 oder umgerechnet 0,003232 Prozent liegt und die Chance auf einen Straight Flush, einer Straße in einer Farbe, auch nur bei 1:3590,568 oder umgerechnet 0,027851 Prozent liegt, so unwahrscheinlich sind diese Ereignisse. Am häufigsten werden Spiele mit deutlich niedrigeren Händen gewonnen. Hier beweisen Poker Rechner ihren Nutzen. Das sind Softwareprogramme, in denen jeder einzelne Spielzug eingegeben wird, um aus den vorhandenen Daten die entsprechenden statistischen Chancen zu berechnen.

Garantien gibt es auch dabei zwar nicht, weil aufgrund der verdeckten Karten nicht alle Variablen bekannt sind (das ist der große Unterschied zwischen Schach und Poker, der auch das Quäntchen Glück mit ins Spiel bringt). Aber der Zocker kann anhand der Ergebnisse deutlich besser entscheiden, ob es sich lohnt, überhaupt weiter mitzugehen oder ob sich vielleicht sogar ein kühn erhöhter Einsatz lohnt. Da sich die jeweiligen Statistiken je nach Wahl der Pokervariante ebenfalls kräftig ändern können und es beim Five Card Stud ganz andere Berechnungen gibt als beim Texas oder Omaha Hold’ em oder Seven Card Stud, bieten die meisten Poker-Rechner die Wahl zwischen allen gängigen Pokerspielen an.

Es geht allerdings auch ohne Poker-Rechner, auf den beim Livespiel auf jeden Fall verzichtet werden muss. Ersetzt werden kann er durch ein Onlinetraining mit Einsatz der Software oder mit herkömmlichen mathematischen Methoden. Dabei kommt es aufs Kopfrechnen an.

Weil etwa beim Texas Hold’ em jeder Spieler zwei verdeckte Karten besitzt und zudem fünf Gemeinschaftskarten im Spiel sind, aus denen zum Schluss die jeweils stärksten Hände gebildet werden, kommt es darauf an, wie viele und welche Karten einem in jeder Setzrunde fehlen. Sind z.B. die beiden verdeckten Karten eine neun und eine acht in der Farbe Herz, wäre das der Anfang für eine Straße. Allerdings fehlen dann noch drei Karten. Sind diese unter den schon offenliegenden Gemeinschaftskarten nicht zu finden, werden die Outs berechnet. Darunter verstehen sich all die Karten, die die eigene Hand voraussichtlich zur stärksten machen würden.

Jetzt wird kalkuliert, wie viele dieser Karten es gibt und wie viele davon noch als unbekannte Karten im Spiel sind. Unbekannte Karten minus Outs ergeben schlechte Karten, die dem Gegner helfen können. Um die Chancen zu berechnen, werden nun schlechte Karten durch Outs dividiert, um die Odds zu berechnen. Was am Anfang sehr kompliziert klingt, lässt sich u.a. über Youtube-Videos trainieren.

Weil Poker so spannend und gleichzeitig intellektuell anspruchsvoll ist, haben sich auch Wissenschaftler seit geraumer Zeit mit dem Spiel beschäftigt. Die US-amerikanische Eliteuniversität Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT genannt, hat vor einigen Jahren sogar einen eigenen Kurzstudiengang kreiert, in dem die Teilnehmer die mathematisch besten Strategien erlernt haben. Unter dem Titel „Poker Theory and Analytics“ ging es u.a. um vorsichtige Strategien und Datenanalysen, die die Chancen auf finanzielle Gewinne steigern.

Die Kursteilnehmer wurden u.a. darin geschult, weniger offensichtliche Chancen zu erkennen, und auch das eigene Spiel auf die Sitzreihenfolge am Tisch abzustellen. Die statistischen Wahrscheinlichkeiten beim Poker werden nämlich nicht nur von den ausgespielten Karten, sondern auch von der Reihenfolge beim Setzen mit beeinflusst. Das Identifizieren von gegnerischen Strategien beim Setzen und Erhöhen stand genauso auf dem Lehrplan wie die sich daraus ergebenden Voraussagen für die folgenden Schritte des jeweiligen Zuckers.

Obwohl der Pokerkursus nicht mehr auf dem Lehrplan des MIT steht, sind die Lektionen weiterhin als Youtube-Videos erhältlich. Wer sich so intensiv wie möglich mit der Materie befassen möchte, wird keine andere, ähnlich stark mit der Kartenspielanalyse verbundene Universität finden. Am MIT startete ein Professor sogar die im Hollywood-Film „21“ verewigte Kartenzählertruppe, bei der über lange Jahre hinweg MIT-Studenten dank wohltrainierter mathematischer Fähigkeiten international beim Black Jack abräumten.

Doch selbst wenn der spielerische Ehrgeiz nicht so groß ist, dass das Pokerspiel zum langwierigen Studium werden soll, helfen Informationen wie durch einen Poker-Rechner dabei, einen kühlen Kopf und gute Nerven zu bewahren.