Die ProGenius Private Berufliche Schule Karlsruhe umfasst derzeit zwei kaufmännisch ausgerichtete Berufskollegs (BK I und BK II) sowie eine Einzelhandels-Berufsschule.

Alle Schularten sind staatlich anerkannt und werden schulgeldfrei angeboten. Das Kaufmännische Berufskolleg führt in insgesamt zwei Jahren zur Fachhochschulreife und ggf. zum schulischen Berufsabschluss „Wirtschaftsassistent/in“. Dazu werden vertiefte fachpraktische und fachtheoretische Kenntnisse für eine selbstständige kaufmännische und/oder verwaltende Tätigkeit erworben.

Schwerpunkt im Kaufmännischen Berufskolleg I im berufspraktischen Bereich sind „Geschäftsprozesse“, im Kaufmännischen Berufskolleg II „Büromanagement“. Es schließt mit der Fachhochschulreife ab, ggf. in Verbindung mit einem Wirtschaftsassistentenabschluss. Ziel der überschaubaren beruflichen Schule ist es, in einer positiven und motivierenden Lernatmosphäre schülerorientierten Unterricht mit individuellen Fördermöglichkeiten zu bieten. Am Do, 19.1. um 18 Uhr findet ein Infoabend für Realschul-Abgänger und Schüler nach der 9. Klasse statt.