PS5 ohne Laufwerk: Alles, was du wissen musst

Gut zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Sony die fünfte Generation der Playstation vorgestellt hat.

Die PS5 löste einen wahren Run aus und avancierte innerhalb weniger Stunden zur begehrtesten Konsole aller Zeiten. Einige Kunden mussten sogar Monate auf ihre Playstation warten.

Mit der PS5 läutete Sony eine neue Generation von Spielkonsolen ein. Das betrifft nicht nur Gameplay und Grafiken, sondern auch Hardware und das Gaming an sich. Wer hätte bspw. vor einigen Jahren daran geglaubt, dass eine PS5 ohne Laufwerk eine echte Alternative zu Konsolen mit Laufwerk darstellen würde? Doch mittlerweile gehören Aspekte wie Cloud-Gaming oder kostenlos PC Spiele downloaden fest zum Gaming des 21. Jh. dazu.

Wir haben die PS5 ohne und mit Laufwerk miteinander verglichen und zeigen, welche Version zu welchem Spielertyp passt.

PS5 mit Laufwerk vs. PS5 ohne Laufwerk – die Details

Mit der Playstation 5 wurde das Zeitalter der Nex-Gen-Konsolen eingeleitet. Eine Hardware mit acht Kernen zu je 3,5 GHz und einer theoretischen Leistung von 10,3 Tera-Flops hat es so in der Welt der Spielkonsolen noch nicht gegeben. Die 825 GB Speicher lassen sich sowohl in der PS5 ohne Laufwerk als auch in der klassischen Version mit einer SSD erweitern.

Von der Leistung her weisen die beiden Varianten der PS5 dementsprechend keine Unterschiede auf. Allerdings haben beide Varianten, ob mit oder ohne Laufwerk, ihre Vor- und Nachteile. Es kommt eben ganz darauf an, wo man seine Prioritäten setzt.

Das sind die Vorteile der PS5 ohne Laufwerk

Eine PS5 ohne Laufwerk? Das hätten sich vor einigen Jahren noch die wenigsten vorstellen können. Doch Clouds, in denen die Spiele samt ihrer Daten gespeichert sind, haben mittlerweile auch Einzug in die Welt der Konsolen erhalten. Bereits auf der PS4 war es mit dem PS+-Premium-Account möglich, Spiele direkt aus der Cloud heraus zu spielen. Bei der PS5 ohne Laufwerk wird das nun zum Standard.

Einer der Hauptgründe, sich für diese Varianten zu entscheiden, ist der Preis: Die PS5 ohne Laufwerk ist rund 100 Euro günstiger als die Standardvariante. Zudem ist die PS5 Digital Edition etwas kleiner und leichter. Auf die Leistung hat dieser Unterschied allerdings keinen Einfluss.

Das sind die Vorteile der Standard-PS5

Es gibt natürlich auch gute Gründe, weiterhin auf die klassische Variante mit Laufwerk zu setzen, auch wenn diese rund 100 Euro mehr kostet als die digitale Version. Vor allem Spieler, die keine stabile Internetverbindung zur Verfügung haben, sind mit der PS5 mit Laufwerk besser beraten, da für die digitale Version eine ständige Internet-Verbindung nötig ist.

Zudem können alte PS4-Spiele mit der neuen Konsole gespielt werden, wenn ein Laufwerk vorhanden ist. Auch alte Filme oder DVDs können weiterhin mit der normalen PS5 abgespielt werden. Zudem ist man mit dieser Variante nicht auf Downloads aus dem PS-Store angewiesen. Immerhin schwören viele Spieler auf gebrauchte Spiele von E-Bay oder aus dem Second-Hand-Store. Dies wäre mit einer PS5 ohne Laufwerk nicht möglich.