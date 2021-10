Rechte Netzwerke – die verkannte Gefahr für die Demokratie

Das Netzwerk „Karlsruhe gegen Rechts“ hat sich 2018 bei seinem ersten Kongress mit dem Rechtsruck auseinandergesetzt.

2019 wurde die eigene Rolle im Hinblick auf strukturellen Rassismus und Diskriminierungsverhalten reflektiert; nun widmet man sich der strukturellen Ebene in rechten Netzwerken und u.a. deren Einfluss auf die Sicherheitsbehörden. Am Vormittag werden neue Entwicklungen bei der äußersten Rechten, Netzwerkstrategien sowie Frauen- und Geschlechtsbilder vorgestellt.

Nachmittags geben zwei Vorträge Einblick in die Vernetzung der neuen Rechten in Ba-Wü, in der Bundeswehr und bei den Sicherheitsbehörden. Dazu gibt’s drei Workshops, die sich u.a. mit Argumentationshilfen gegen rechte Parolen befassen. -pat