Saša Stanišic –„Herkunft“

„Spiegel Online“ urteilt kurz und knapp: „Ein Superbuch!“

Und das in einer Zeit, wo das Thema der Heimat und des Fremden doch so omnipräsent ist, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie jemand darüber schreiben und davon lesen mag. Außer dieser Jemand ist so sprachbegabt und erzählbegabt wie Saša Stanišic, der jugoslawische Heidelberger, dessen Leben in ein Vorher und ein Nachher unterteilt ist: 1978 in Visegrad geboren, mit 14 nach Deutschland geflüchtet. „Herkunft“ ist ein Buch über den ersten Zufall seiner Biografie: irgendwo geboren werden. Und über das, was danach kommt... -bes