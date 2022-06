Schnell & unkompliziert eine individuelle Fotocollage erstellen

Was macht man mit der Vielzahl von Fotos auf dem Handy, wenn man diese gerne teilen möchte?

Man kann sie einzeln an ausgewählte Freunde und Familienmitglieder schicken, oder aber eine individuelle Fotocollage erstellen und damit sowohl Freude als auch Informationen in ineressanter Form verbreiten.

Fotocollage kostenlos erstellen

Eine Fotocollage ist in einfachen Worten die Zusammenfassung von mehreren Fotos. Das kann in einfacher Ausführung auf einem Hintergrund oder professionell mit kleinen Details sein. Wobei professionell nicht darauf bezogen ist, dass man ein Experte im Erstellen solcher Collagen sein muss. Gemeint ist vielmehr, dass die Präsentation am Ende perfekt wirken soll. Tatsächlich reicht ein einfaches Online-Tool aus, um es so wirken zu lassen, dass die Betrachter aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen.

Die Rede ist vom Fotocollage Tool von Adobe Express. Dieses kann über die Adobe-Webeite geöffnet und einfach bedient werden. Interessant wird es nicht zuletzt dadurch, dass die Nutzung kostenlos ist. Zudem ist alles einfach gestaltet: Man lädt eine gewünschte Anzahl Fotos hoch, die automatisch zu einer Collage zusammengeführt werden. Das Design, der Hintergrund, vielleicht auch Animationen und besondere Schriften, Sticker und Filter machen daraus ein einzigartiges Werk. Es wirkt wie von einem Profi erschaffen, obwohl nur einem einfachen Prozess auf der Website gefolgt wird. Die Bearbeitung lässt sich von jeder Person vornehmen, der gerne kreativ ist. Das fertige Produkt wird von Adobe in hoher Qualität zum Download bereitgestellt. Das bezieht sich sowohl auf die Veränderungen als auch auf das Format, in dem es auf dem bevorzugten Gerät gespeichert wird. Sogar eine direkte Weiterleitung über Accounts in sozialen Netzwerken ist möglich.

Eine professionelle Fotocollage in nur sechs Schritten

Als erstes wird die Webseite von Adobe Express geöffnet, was sowohl auf einem normalen Computer als auch mit einem mobilen Gerät wie dem Smartphone oder einem Tablet PC möglich ist Die gewählten Bilder werden in beliebiger Anzahl per Klick hochgeladen. Das ist selbsterklärend. Natürlich empfiehlt es sich zu wissen, in welchem Ordner sie gespeichert sind. Der Upload ist auch von verschiedenen Quellen aus möglich. Aus mehreren Tausend Vorlagen wird diejenige ausgewählt, die den eigenen Vorstellungen entspricht. In diese werden die hochgeladenen Fotos automatisch integriert. Wer will, kann alternativ mit einer leeren Fläche beginnen. Das hochgeladene Bildmaterial kann nun den eigenen Wünschen entsprechend gestaltet werden. Dabei geht es um Hintergründe, Designs, um frei verfügbare zusätzliche Fotos aus dem Programm oder anderen Features. Ein beliebiger Text, inklusive der bevorzugten Schriftart oder Typografie, kann ebenfalls eingefügt werden, was die Collage noch einzigartiger werden lässt. Das gleiche gilt übrigens auch für Animationen oder Sticker. Zudem kann ein Foto gedreht, zugeschnitten oder in spezieller Form in der Collage angepasst werden. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten kreativ zu werden. Filter und besondere Effekte runden das Angebot ab. Ein Speicherplatz von zwei GB steht frei zur Verfügung. Ist die Collage fertig, kann sie bequem heruntergeladen werden. Und zwar im weitverbreiteten Dateiformat MP4. Danach steht sie für das Teilen in sozialen Netzwerken, oder für den Druckverwendet werden.

Tipp für die digitale Nutzung in den sozialen Netzwerken

Gerade in Zeiten von Instagram, Facebook und Co. ist eine Fotocollage der ideale Weg, um die eigenen Fotos kreativ zu verarbeiten. Man kann sie auf eine Art und Weise gestalten, die innovativ und einzigartig wirkt. Damit macht man nicht nur Eindruck bei Freunden und Familie, sondern zieht auch Blicke von bestehenden und zukünftigen Followern auf sich. Eine kostenlose Möglichkeit für den nächsten Post.