Schüler auf den Spuren des NS in Karlsruhe

Schüler von Bismarck-, Goethe- und Helmholtz-Gymnasium haben sich auf Spurensuche zum „Nationalsozialismus in Karlsruhe“ begeben.

Der Seminarkurs verbindet Wissenschaft und Kunst, um neue Formen des Gedenkens zu erproben: Auf dem Kronenplatz setzten sich die dabei entstandenen interaktive Stationen akustisch und spielerisch mit der Frage „Wie viel Geschichte steckt in dir?“ auseinander und regen zum Verweilen, Diskutieren und Beteiligen an; auch online unter #dugeschichte. Zum fünften Jubiläum des Jubez-Galerieraums wird in einer künstlerisch-dokumentarischen Ausstellung außerdem auf die vergangenen Projekte zurückgeblickt. -pat