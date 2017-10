Science Slam Nr. 21

Hinterher ist man immer klüger, wenn’s um einen Science Slam geht.

Hier präsentieren junge Forscher ihre wissenschaftliche Arbeit auf eine Weise, die auch für Normalbürger verständlich und spannend ist! Dass so manches Thema im Vorfeld nicht gerade massentauglich klingt, soll nicht ab­schrecken, denn mindestens so wichtig wie der Inhalt ist die Verpackung, und in beider Hinsicht sind heute Profis am Werk! Schließlich will jeder gerne vom Publikum als Sieger gekürt werden und die Auszeichnung „Master Of Science Slam“ nach Hause tragen! -bes