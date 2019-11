Sebastian Friedrich

In seiner Kolumne „Lexikon der Leistungsgesellschaft“ in der Wochenzeitung „Der Freitag“ schreibt der Autor u.a. über Männer, die auf McFit-Plakate, Instagram und Tischkicker starren und was das mit Kapitalismus und Gesellschaft zu tun hat.

Als Buchautor befasst er sich auch mit Neoliberalismus, linken Strategien gegen Rechtsruck oder der AfD. Grundtenor: So geht’s nicht weiter! Verständlich, dass man sich danach die Seele aus dem Leib schreien muss, daher spielen mit den Lost Boys und Drenches zwei Screamo-Bands mit Violence-DIY-Flavour (21 Uhr). -fd