Sechs unerwartete Merkmale einer kreativen Persönlichkeit

Wir sprechen oft über Kreativität und Kunst, ohne den Schöpfern selbst die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken.

Wie erkennt man eine kreative Person unter Freunden oder vor allem in sich selbst? Wenn Sie ständig sarkastisch, nervös und außer Kontrolle über den kreativen Prozess sind, sind Sie vielleicht eine wirklich kreative Person.

1. Sie haben Ihren Kopf in den Wolken

Moshe Bar, ein Professor, der den wandernden Geist untersucht hat (ein Zustand, in dem eine Person in ihre Gedanken vertieft ist und sich nicht nur auf eine Aufgabe oder Umgebung konzentriert), stellt fest, dass ein solcher Zustand viele Bereiche des Gehirns betrifft. Und das ist sehr nützlich für die Kreativität. Interessanterweise bewältigt das Gehirn Routineaufgaben währenddessen weiterhin erfolgreich. Sie kennen das, wenn Sie schon einmal Geschirr gespült haben. Manchmal sollten Sie jedoch aus diesem Zustand herauskommen: Wenn Sie verantwortungsvolle Arbeit leisten oder im Gegenteil 400% Casino Bonus spielen. Manche Dinge erfordern Konzentration.

2. Sie sind sarkastisch

Obwohl Sarkasmus als die unausstehlichste Form des Witzes gilt, erfordert er viel geistige Anstrengung. Eine französisch-amerikanische Studie hat gezeigt, dass die TeilnehmerInnen an einem sarkastischen Gespräch das abstrakte Denken aktivierten und die Kreativität steigerten. Eine weitere Schlussfolgerung, zu der Wissenschaftler gelangten, ist, dass Sarkasmus einen Konflikt zwischen Menschen provoziert, die sich nicht sehr nahestehen, dies jedoch nicht bei jenen geschieht, die eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut haben. So können Sie Ihre Freunde sicher trollen – dies kommt nur Ihrer kreativen Seite zugute.

3. Sie sind neurotisch

Neurotizismus (Neurotizismus) gilt nicht als das positivste Merkmal: Er ist durch emotionale Instabilität und Angst gekennzeichnet. Forscher aus Großbritannien und den USA stellen jedoch fest, dass dieses Persönlichkeitsmerkmal auch stark mit Kreativität und Vorstellungskraft verbunden ist. Welcher Sinn steckt dahinter? Grob gesagt: Um sich ständig beinflusst von äußeren Faktoren neu zu erfinden, müssen Sie eine gute Vorstellungskraft besitzen.

4. Sie lassen sich leicht ablenken

Laut der Forschung amerikanischer Wissenschaftler lassen sich kreative Menschen leichter durch äußere Einflüsse ablenken. Marcel Proust kommt einem in den Sinn, der sich in einem mit Kork ausgekleideten Raum einschließt und Ohrstöpsel trägt, um zu arbeiten. Forscher stellen fest, dass eine erhöhte Sensibilität für den Schöpfungsprozess nützlich sein kann: Mit ihrer Hilfe lässt sich die Welt subtiler spüren. Aber um welchen Preis...

5. Sie sind offen für unterschiedliche Menschen & Ideen

Forscher des kollektiven Geistes argumentieren, dass Innovation nicht das Produkt von talentierten Individuen ist, sondern von vielen. Innovation entsteht also durch Kommunikation und Ideenaustausch. Es ist nicht nötig, diese Worte wörtlich zu nehmen. Aber wenn Sie wirklich bereit sind, sich unterschiedliche Meinungen anzuhören, werden Sie wahrscheinlich eher etwas Bahnbrechendes schaffen.

6. Sie vertrauen der Arbeit des Unbewussten

Je weniger Kontrolle Sie über den kreativen Prozess haben, desto besser ist das Ergebnis. Zu dieser Schlussfolgerung gelangten Wissenschaftler, die die Arbeit des Gehirns beim Zeichnen überwacht haben. Für ihr Experiment baten sie Probanden, verschiedene Wörter grafisch zu erklären. Die kreativsten Ergebnisse kamen von denen, die den Prozess nicht bewusst beeinflusst haben. „Die Aktivierung der exekutiven Kontrollzentren des Gehirns – Bereiche, die für die Planung, Organisation und Verwaltung von Aktionen verantwortlich sind – steht in negativem Zusammenhang mit der kreativen Umsetzung der Aufgabe“, stellten die Forscher fest. Gleichzeitig begann das Kleinhirn – jener Bereich, der für die Bewegungskoordination zuständig ist – eine unerwartet wichtige Rolle in diesem Prozess zu spielen. D.h., diejenigen, die an der Erstellung der Zeichnung beteiligt waren, erzielten kreativere Ergebnisse und dachten nicht darüber nach.