Sicherheit im Internet: So lassen sich Zugriffe durch Unbefugte verhindern

Für viele Menschen spielt sich bereits ein großer Teil ihres Alltags online ab.

Chatten mit Freunden, das Beschaffen von Informationen oder auch das Abgeben des virtuellen Lottoscheins: All dies und mehr gehört zum Leben fest dazu. Wer das Internet zu diesen und vergleichbaren Zwecken nutzt, geht damit aber auch immer das Risiko ein, dass sensible Daten in falsche Hände geraten könnten. Mit einfachen Mitteln lässt sich dieses Risiko aber minimieren.

Vertrauenswürdige Websites nutzen: Das deutet auf einen seriösen Anbieter hin

Im Internet gibt es nahezu unendlich viele Websites, die ganz unterschiedliche Waren und Dienstleistungen anbieten. Nicht immer handelt es sich um seriöse Anbieter: Manche Plattformen existieren nur zu dem Zweck, persönliche Daten zu erhalten und diese für kriminelle Absichten zu nutzen. Wer etwa bei einem Online-Anbieter einkaufen oder etwa am Eurojackpot teilnehmen und dabei auf einen attraktiven Gewinn hoffen möchte, sollte unbedingt einen Blick auf die Lizenzen und Prüfsiegel und auch auf das Impressum achten. Seriöse Plattformen etwa für das Lottospielen verfügen über ein aussagekräftiges Impressum, das Auskunft über den Firmensitz und den Geschäftsführer gibt. Staatliche Lizenzen oder Prüfsiegel von offizieller Stelle erhalten ausschließlich Anbieter, die sich bisher durch seriöse Geschäftspraktiken ausgezeichnet haben. Es lohnt sich also, einen Blick auf die Angaben am unteren Ende der Website zu werfen und gegebenenfalls auch die Bewertungen bisheriger Nutzer aufzurufen: Hier stehen zahlreiche Vergleichsportale bereit, auf denen positive sowie negative Erfahrungen dargestellt werden.

WLAN-Netzwerke ausreichend sichern und für Sicherheit sorgen

Die meisten Privathaushalte nutzen eigene WLAN-Netzwerke, zu denen nur Haushaltsmitglieder mithilfe eines individuellen und einmaligen Netzwerkschlüssels Zugriff haben. Es ist überaus wichtig, das eigene Netzwerk ausreichend zu schützen und einen Schlüssel zu verwenden, der nicht aus einfachen Zahlen- und Buchstabenfolgen besteht, sondern möglichst komplex ausfällt und aus Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen sowie Groß- und Kleinschreibung besteht. Unterwegs werden in Einkaufszentren, Bahnhöfen, öffentlichen Verkehrsmitteln oder Behörden auch öffentliche Netzwerke anzeigen, in die man sich einloggen und die Verbindung dann kostenfrei nutzen kann. Experten raten aber dazu, in öffentlichen Netzwerken keinesfalls sensible Daten wie etwa Bankinformationen zu übermitteln, da es hier möglich ist, dass Dritte unbemerkt auf diese zugreifen können. Das Abgeben des virtuellen Lottoscheins für die nächste Ziehung des Eurojackpot etwa sollte daher lieber von daheim erfolgen.

Passwörter generieren und keinesfalls an Dritte weitergeben

Für die meisten Dienste, die online angeboten werden, ist das Erstellen eines Kundenkontos erforderlich. Das gilt für Onlineshops ebenso wie für soziale Medien und auch für den Lottoanbieter und das Internet-Casino. Neben einer E-Mail-Adresse muss zum Anlegen eines Accounts auch ein Passwort ausgewählt werden. Hierbei ist es sehr wichtig, ein Passwort zu kreieren, das von Dritten nicht leicht erraten werden kann. Der eigene Geburtstag oder Zahlenfolgen wie 1234 sind tabu: Stattdessen sollten sichere Passwörter aus möglichst willkürlich erscheinenden Ziffern- und Buchstabenkombinationen bestehen, die zudem mit Sonderzeichen angereichert werden. Online stehen bestimmte Dienste bereit, über die sichere Passwörter generiert werden können. Keinesfalls dürfen diese Codes für mehrere Websites verwendet werden: Fällt das Passwort in falsche Hände, ist der Schaden ungleich größer, wenn es gleich für mehrere Dienste genutzt wird. Auch ein Weitergeben an Dritte sollte aus Sicherheitsgründen grundsätzlich tabu sein.