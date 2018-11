Sicherheit in digitalen Infrastrukturen & Learning Takes Place

„Zwischen Selbstbestimmung und Fremdnutzung“ oszilliert die Thematik mit den persönlichen Daten in der vernetzten Welt.

Zu Datenschutz und Datenklau wird viel fabuliert und postuliert, doch worauf kommt es heute an? Eine Konferenz beleuchtet die digitale Sicherheit aus verschieden Perspektiven, von der (verfassungs-)rechtlichen über die energiewirtschaftliche bis zur künstlerischen Sicht (Do, 29.11., 10-19 Uhr, ZKM).

Wo wollen wir lernen in dieser digitalisierten Welt, ein ganzes Leben lang? Welche Folgen der medientechnologische Wandel für das Lernen hat, an welchen Orten das in Zukunft stattfinden wird und welche Rolle dabei öffentliche Institutionen wie Bibliotheken, (Hoch-) Schulen und Museen dabei zukommt, dazu steigt eine Roundtable-Diskussion mit Experten und Publikum am ZKM. -fd