So einfach können Sie zum E-Sports-Wetten-Experten werden

Sportwetten kombinieren Wissen mit einem Glücksfaktor.

Das Attraktive: Mit gutem Wissen steigert man seine Gewinnchance. Waren es bisher die klassischen Sportarten wie Fußball, Basketball Pferderennen oder Boxen werden heute auf den Wettportal immer mehr E-Sports-Wetten angeboten. Branchenkenner sprechen von einem regelrechten Boom, der lange noch nicht abgeschlossen ist. Dabei sind Videospielturniere eigentlich nichts Neues. Doch ausgehend von Südostasien hat das professionelle Spielen im E-Sports einen steilen weltweiten Aufschwung erlebt. Dazu beigetragen haben immer interessante Spiele, eine viel höhere Internetgeschwindigkeit, Innovationen in der Hardware und eine stetige Verbesserung der Rahmenbedingungen.

Mittlerweile findet man in praktisch allen Game-Genres professionellen E-Sport. Schwerpunkte sind Sport, Rollen- und Actionspiele. Aus der belächelten Nische ist E-Sports zu einem Milliarden-Business geworden. Ursprünglich kleine Turniere sind zu Events geworden, die große Veranstaltungshallen spielend füllen und oft ausverkauft sind. So ist es keine große Überraschung, dass mittlerweile viele auf E-Sports-Matches setzen. Ob Counter Strike, DOTA 2, Fifa 21 (Fußball) ,Fortnite, Hearthstone – Heroes of Warcraft oder League of Legends (LoL), um nur einige zu nennen.

Den richtigen Buchmacher finden

E-Sports-Wetten werden in der Regel bei Onlinebuchmachern platziert. Entweder sind es reine Buchmacher oder es ist eine Site, die auch Casinospiele anbietet. Vorausgesetzt, dass der Buchmacher seriös ist, wichtig ist das Look and Feel der Seite. Mögen Sie es? Kommen Sie damit gut zurecht? Außerdem sollten Sie immer die angebotenen Quoten im Blick haben. Dazu kommen auch Regelungen wie Startguthaben, Bonus und saubere Abwicklung bzw. Auszahlung der Wettgewinne.

So werden die Wettquoten errechnet

Was E-Sports-Wetten so interessant macht: Diese Sportart ist neu und noch nicht so eingefahren. Außerdem können Teams viel besser eingeschätzt werden, die Ergebnisse ins transparent. Die Spielergebnisse sind stets eindeutig und in den meisten Games gibt es kein Unentschieden. Durchaus spielentscheidende Faktoren im klassischen Sport wie Verletzungen, Fouls, Schiedsrichterentscheidungen oder Wetter spielen eine nur sehr untergeordnete Rolle und können weitgehend vernachlässigt werden.

Ein Großteil der Buchmacher hat noch keine große Erfahrung mit E-Sports und somit ist ihr Wissens- und Erfahrungsvorsprung geringer. Ganz im Gegensatz zu Fußballwetten, hier verfügen Buchmacher meist über einen sehr großen Wissensvorsprung und haben umfangreiche Datenbanken. Die Anbieter suchen noch nach der besten Berechnungsformel, das eröffnet zusätzliche Chancen.

Die Spiele aussuchen

Lassen Sie sich nicht abschrecken. Kein Mensch wird als E-Sports-Experte geboren. Expertenwissen können Sie erwerben. Aber, bevor Sie wetten, sollten Sie die Grundlagen des Spiels kennen. Was macht Teams erfolgreich? Keinesfalls einfach ins Blaue hinein, ohne Informationen, eine Wette abschließen. Je mehr Sie über ein bestimmtes E-Sports-Spiel wissen und Informationen haben, desto besser können Sie Siegchancen einschätzen.

Jede Sportwette basiert darauf, dass es Wissensvorsprünge gibt. Deshalb, setzen Sie sich mit dem Spiel auseinander oder spielen Sie das Spiel selbst, um das Look and Feel kennenzulernen. Auch Videos auf Twitch oder Youtube sind gute Informationsquellen. Es lohnt sich auch, einschlägige Foren zu verfolgen. So erlangen Sie wichtiges Insiderwissen. Wichtig: Gewinnen Sie regelmäßig und systematisch Informationen.

Eine gute Strategie ist die halbe Miete

Ob E-Sports-Wetten oder klassische Sportwetten – die Erfolgsregeln sind weitgehend gleich. So kommen Sie auf die Erfolgsspur:

Gutes Bankroll-Management ist das A und O. Deshalb legen Sie Ihr Budget genau fest und halten Sie es ohne Ausnahmen oder Abweichungen auch ein.

Definieren Sie ein Limit. Es ist besser viele kleine Beträge als einen großen Betrag zu setzen – auch wenn diese noch so verlockend erscheinen mag.

Wetten Sie stets objektiv. Die eigene Voreingenommenheit, ihre Wünsche oder Antipathien sollten Sie nie in Wetten einbringen. Versuchen Sie deshalb ohne Voreingenommenheit kühl und nüchtern die Gewinnchancen zu beurteilen.

Auch wenn Sie starten und noch Anfänger oder Rookie sind– einfach drauflos ohne Ziel auf das erstbeste Match zu wetten, ist genauso, als ob Sie eine Münze werfen. Deshalb suchen Sie sich Ihre Wetten mit Bedacht aus.

Legen Sie sich auf ein oder zwei E-Sport-Games fest. Springen Sie nicht. Bei Wetten können Sie nur den Zufall eingrenzen, wenn Sie einen Expertenstatus erlangen. Nur dann wird aus Wissen auch Wetterfolg.

Starten Sie mit Wetten bei großen E-Sports-Turnieren. Wenn sie kein Rookie mehr sind, dann sind auch kleinere E-Sports-Turniere interessant, denn dort ist der Hausvorteil der Buchmacher oft noch nicht so ausgeprägt.

Beobachten Sie ihre Teams genau. Welches Gameplay zeichnet die Teams aus, gegen welchen Typ von Gegnern setzen sie sich durch? Gibt es Veränderungen im Spielerkader?

Halten Sie Ausschau nach lohnenswerten Ereigniswetten.

Keep in Touch

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Im Gegensatz zu traditionellen Sportwetten müssen Sie bei E-Sports-Wetten eine Besonderheit beachten: Die Teams verändern sich öfters. Ständig kommen neue Spieler in die Mannschaft, die ihrerseits ihre eigenen Stärken und Schwächen mitbringen. Je nach Match können andere Mitglieder zum Einsatz kommen. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie die allgemeinen Nachrichten zu den Spielen als auch zu den einzelnen Teams und Turnieren regelmäßig verfolgen.