So kann man im Haushalt Gas sparen

Die Energiekrise ist in aller Munde und bereitet vielen Menschen große Sorgen.

Einige haben bereits ihre Jahresendabrechnungen erhalten und müssen nun mit enormen Erhöhungen ihrer monatlichen Abschläge rechnen. Nun beginnt die Suche nach kostengünstigen Alternativen zu Strom, Gas und der Run auf andere fossile Brennstoffe. Grundsätzlich gilt jedoch, dass man seinen Gasverbrauch deutlich senken sollte, um die Kosten möglichst gering zu halten.

Sinnvoll Heizen und kleine Abstriche machen

Fehler beim Heizen werden in der nächsten Zeit um einiges teurer sein und die Menschen härter treffen. Somit ist es besonders wichtig, dass die gängigsten Fehler beim Heizen abgestellt und verhindert werden.

Grundsätzlich müssen Heizungen nicht rund um die Uhr laufen. Während man auf der Arbeit ist, müssen in der Wohnung oder im Haus keine kuschelig warmen Temperaturen herrschen. Es empfiehlt sich, die heimische Therme mit einer Zeitschaltuhr oder einem Heizprogramm auszustatten. Diese Programme sorgen für eine Absenkung der Temperatur in Zeiten der Abwesenheit und können die Temperatur auch in der Nacht absenken. Viele wissen nicht, dass für einen gesunden und erholsamen Schlaf keine warmen Temperaturen notwendig sind, weshalb eine Nachtabsenkung durchaus sinnvoll erscheint.

Insbesondere in der kalten und dunklen Jahreszeit erfreuen sich viele einer langen und heißen Dusche oder nehmen ein warmes Bad. Diese Angewohnheiten können in der kommenden Zeit besonders teuer werden und sollten auf ein Höchstmaß beschränkt werden.

Alternative Heizmethoden

Natürlich ist es möglich, den Gasverbrauch durch den Umstieg auf andere Heizmethoden zu verringern. Die meisten Heizungen abseits der klassischen Gasheizung laufen mit Heizöl oder mit Brennholz.

Immer weiter steigende Heizölpreise in Karlsruhe breiten jedoch auch den BesitzerInnen einer Ölheizung Kopfschmerzen. Ähnlich wie die Preise für Diesel und Benzin sind auch die Preise für Heizöl im Zuge der Ukraine-Krise erheblich angestiegen. Viele Betroffene sprechen von einer Verdopplung ihrer laufenden Kosten.

Eine weitere Alternative zum Gas ist die Wärmeerzeugung mit Brennholz. Diese Alternative bietet sich nur Personen, die einen Kamin in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus verbaut haben.

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und kann auf verschiedenen Vertriebswegen gekauft und geliefert werden. Insbesondere für Menschen mit eigenem Baumbestand oder einer örtlichen Nähe zum Wald oder zu holzverarbeitenden Betrieben, können von einem Umstieg auf Brennholz profitieren. Passendes Kaminholz kann man mittlerweile auch im Internet bestellen und sich anschließend ganz bequem nach Hause liefern lassen. Ist man auf der Suche nach Brennholz findet man unter Kaminholz.org das passende Holz für den eigenen Kamin.

Die Wohnung isolieren und Thermen nachrüsten

Besonders ausschlaggebend für den Gasverbrauch ist die Therme. Ältere Modelle neigen zu einem höheren Gasverbrauch und zu höheren Kosten. Viele Modelle sind darüber hinaus schlecht gewartet und viele Zuleitungen und Rohre sind nicht isoliert. Die entstehenden Verluste bei der Wärmegewinnung machen sich direkt durch einen erhöhten Gasverbrach bemerkbar.

Durch die neue Gesetzeslage wird eine Überprüfung von älteren Anlagen bald zur Pflicht und viele dieser Anlagen werden früher oder später ausgetauscht werden müssen. Ein Energieberater kann in einem solchen Fall hilfreich sein, um eine energiesparende Lösung zu finden.

Nicht nur bei der Produktion von Wärme und Warmwasser kann es zu erheblichen Verlusten kommen. Auch bei der Isolierung der Wohnung oder des Hauses sind erhebliche Wärmeverluste möglich. Um diese Verluste zu vermeiden, empfiehlt es sich, das Gebäude von einem Fachmann untersuchen zu lassen. Mit einer Wärmebildkamera lassen sich Schwächen in der Isolierung leicht aufdecken und anschließend beheben. Besonders häufig sind Fenster, Türen und Dächer für einen kräftigen Wärmeverlust verantwortlich.