Sommer, Sonne, Zeit für Bücher!

Mit dem Sommer steht endlich wieder Zeit für Entspannung bevor.

Ob man dazu in die Ferne schweifen muss oder sollte, sei dahingestellt, denn einen schönen Sonnentag kann man genau so gut auf dem Balkon, im Park oder an einem Flussufer genießen. Das vielleicht noch mehr, weil keine aufwendigen Vorbereitungen getroffen werden müssen. Für manche der schönsten Fernreisen genügt ein gutes Buch oder vielleicht gleich mehrere! Ohnehin haben Bibliophile meist ihre persönliche To-Do-Liste der Lektüre, oft verkörpert durch einen Stapel Bücher, die zu lesen ganz fest auf dem Programm steht.

Die Freiheit, mit einem Buch zu reisen

Das ist löblich, doch ein beschwingter literarischer Sommer darf auch Freiheiten lassen – den spontanen Buchkauf, der Griff zu einem sommerlich anmutenden Titel in der Leihbücherei oder die Auswahl anhand einer Leseliste, die im Zeichen von Freiheit, Sonne und Fernweh steht.

Was dem einen dabei die Familiensaga vor dem Hintergrund exotischer Länder ist, bietet der anderen eher ein Sachbuch, bei dem es um die noch weitgehend unerforschten Tiefen des Ozeans geht oder gleich ins Weltall. Reisen der anderen Art, die sich gut nachvollziehen lassen, regen Gastroschmöker an: Spezialitätenkochbücher, die es leicht machen, italienische, türkische oder indische Gerichte auf den Tisch zu zaubern. Weinführer, die die besten Reben aus aller Welt vorstellen, lassen schon beim Durchblättern das Wasser im Mund zusammenlaufen und machen Appetit auf eine Weinprobe im Freundeskreis.

Kompetente Unterstützung für persönliche Freiräume nutzen

Und für den Fall, dass die Reiselust dann doch in absehbarer Zeit in die Tat umgesetzt werden soll, helfen bei der Auswahl brillant fotografierte Bildbände oder die spannenden, immer aktuellen Reportagen des „National Geographic“, der Reisende aus aller Welt seit Jahrzehnten inspiriert. Auf die kleinen Fluchten aus dem Alltag muss niemand verzichten – auch mit einem umfangreichen Arbeitspensum oder einer anstehenden akademischen Arbeit. Für gelegentliche Freiräume sorgt eine seriöse Ghostwriting Agentur, mit deren Hilfe Tätigkeiten ganz oder zum Teil in kompetente Hände ausgelagert werden können.