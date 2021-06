Sportwetten im Fokus: So werden die Matches noch spannender!

Egal ob es sich um die Euro 2020, den Davis-Cup oder die Olympischen Spiele handelt – Sportveranstaltungen bringen uns zusammen und lassen uns gemeinsam jubeln und Tränen vergießen.

Aber auch alleine auf dem Sofa kann ein aufregendes Fußballmatch mitreißen und für gute Unterhaltung sorgen. Wer dazu eine Sportwette abschließt, fühlt sich persönlich noch involvierter und fiebert auf ganz neue Weise mit. Was man bei dem Abschluss einer Wette bedenken sollte, sehen wir uns genauer an.

Die perfekte Auswahl

Um die eigene Sportwette zu finden, müssen Wettseiten natürlich das gewünschte Turnier in ihrem Sortiment haben. Bei Betinia Sportwetten finden Besucher mehr als 1.000 verschiedene Spiele und Wettkämpfe, bei denen Sie ihr Glück versuchen können. Darunter sind natürlich die größten Spiele des Sports, wie etwa die Europameisterschaft, aber auch lokale Turniere in Sportarten wie Futsal, die auf internationaler Ebene weniger Aufmerksamkeit erlangen. Wer also nicht bei den großen Wettbewerben mitfiebert, sondern sich lieber seinem ganz persönlichen Lieblingssport widmet, hat hier große Chancen, das passende Angebot für sich zu finden.

Sportwetten mit Bonus

Hat man bisher noch wenig Erfahrungen mit Sportwetten gemacht und meldet sich neu bei einer Wettsite an, so kann man oftmals hervorragende Willkommensangebote erlangen. Betinia Sportwetten verdoppelt dazu die erste Einzahlung eines Users und verschenkt damit bis zu 200 Euro. Wer also 200 Euro auf sein Konto lädt, hat 400 Euro zur Verfügung, um damit verschiedene Wetten abzuschließen. Dieses Guthaben kann übrigens mit demselben Account auch im Online Casino eingesetzt werden, das mit den Sportwetten verbunden ist.

Unterschiedliche Wettstrategien

Wer eine Wette abschließen möchte, kann aus verschiedenen Arten wählen. Die einfachste Wette wird einfach auf das Endresultat eines Spiels abgeschlossen. Wer auf den Sportler oder das Team mit der niedrigen Quote setzt, also jenes, das im Wettkampf bessere Chancen hat, verringert sein Risiko, hat dabei aber auch eine geringere Rendite, sollte die Wette aufgehen. Hier könnte eine Kombiwette die Gewinnspanne erhöhen. Kombiwetten bestehen aus mehreren Wetten, deren Ergebnisse allesamt eintreffen müssen, um zu gewinnen. Selbst wenn man in der Kombiwette auf mehrere Favoriten setzt, kann man dabei eine schöne Summe erhalten. Möchte man eine Wette abschließen, obwohl sich der erste Ball im Match der DTB Liga oder dem NBA Spiel bereits auf dem Feld befindet, kann man außerdem eine Livewette abschließen und die Ergebnisse direkt miterleben.

Gibt es eine sichere Wette?

Die Antwort auf diese Frage ist natürlich ein klares Nein. Wetten bergen immer ein gewisses Risiko, weshalb man nur jene Beträge setzen sollte, die man auch problemlos verlieren kann. Nur so wird sichergestellt, dass man den Spaß am Spiel nicht verliert und sowohl Gewinne als auch Niederlagen mit Humor nehmen kann. Natürlich kann man sich jedoch entscheiden, welches Risiko man bereit ist einzugehen. Wenn z. B. in der Gruppenphase ein Underdog gegen den amtierenden Meister der UEFA Euro antritt, ist die Chance relativ hoch, dass Letzterer gewinnt. Wer also wenig Risiko eingehen möchte, setzt auf das starke Team und freut sich im Idealfall über ein kleines Plus auf dem Spielerkonto.

Sportwetten sind eine hervorragende Möglichkeit, um mehr Nervenkitzel bei sportlichen Turnieren zu erleben und gleichzeitig mehr involviert in den Spielverlauf zu sein. Hat man selbst einen Einsatz getätigt, geht es plötzlich nicht mehr nur um die Ehre des Lieblingsteams, sondern auch um den eigenen Gewinn.