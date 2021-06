Das Mädchengymnasium St. Dominikus hat die außergewöhnliche schulische Situation genutzt, um die bereits auf den Weg gebrachte Digitalisierung weiter voranzutreiben.

Während der Pandemie läuft der Unterricht über die Lernplattform „Moodle“ mit zeitgleicher Zuschaltung des Fernunterrichts zum Präsenzunterricht. In allen Fachräumen und in den meisten Klassenzimmern wird nun mit digitalen Boards gearbeitet; der bereits vorhandene große Bestand an Laptops und Tablets wurde um mehr als 100 Geräte aufgestockt, das mit Diensttablets ausgestattete Kollegium entsprechend fortgebildet. Auch das WLAN wurde ausgebaut.

Die Schülerinnen arbeiten an den neuen Geräten nicht nur im Unterricht sämtlicher Fächer, sondern auch in den Arbeitsgemeinschaften: So wurde z.B. die Schülerinnenzeitung „Sphinx“ sowohl inhaltlich als auch im Layout komplett digital erstellt. Die bereits bestehende Tradition der Ausbildung von Medienmanagerinnen und Medienmentorinnen wird intensiviert. Neben der Digitalisierung bleibt das analoge Lernen allerdings ein äußerst wichtiger Bestandteil der Pädagogik am St.-Dominikus-Gymnasium. Die Schule hat ihre Schülerinnen ganzheitlich im Blick und fördert sie in allen Facetten der Persönlichkeit. -pat