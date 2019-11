Staatstheater: Talks & Lesungen

Am So, 17.11., 21 Uhr, diskutieren ExpertInnen über Ethik in der Krebsforschung und flankieren damit die Wiederaufnahme des Stücks „The Broken Circle“, in dem Leukämie eine Rolle spielt (Kleines Haus).

Den „Feierabend mit...“ verbringt Ballett-Manager Florian König mit Mitgliedern das Staatsballetts beim Plausch über Herkunft, Hobbys und Kultur (Di, 19.11., 19 Uhr, Mittleres Foyer). „Oper. 100 Seiten“ heißt ein neues Reclam-Buch und bietet für Dramaturgin Deborah Maier und Opern-Experte/Autor Peter Overbeck Anlass, sich über diese Kunstform zu unterhalten (Sa, 30.11., 19.30 Uhr, Studio). Autor Tom Franklin kommt für eine Lesung aus seinem Thriller „Crooked Letter“, Talk und Signierstunde inklusive (Di, 10.12., 18+20 Uhr, Kleines Haus). -fd