Abgesagt: Stefan Viering

Viele Jahre war Stefan Viering Mitglied des Schauspiel-Ensembles am Staatstheater.

Viele Jahre liegen auch zwischen dem alt gewordenen Hyperion, der sein Glück in der Schönheit der Natur gefunden hat und seiner Jugend in Griechenland, die in der erschreckenden Teilnahme am Osmanischen Krieg endete. In einer fünfteiligen Marathonlesung rezitiert Viering den kompletten Roman von Friedrich Hölderlin an einem Tag. Ob man einem, dreien oder allen fünf Teilen lauscht, bleibt dem Publikum selbst überlassen. -fd