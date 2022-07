Streifzug durch die Meere & Mythos Meer

Im Sommer steigert sich die Sehnsucht nach dem Meer.

Nicht nur auf Urlauber, auch in der Kunst übt es eine große Anziehungskraft aus. Das Licht, die Schiffe und die Bewegung sind immer wiederkehrende Motive. In ihrem Vortrag „Streifzug durch die Meere“ (Di, 2.8., 19-21 Uhr) widmet sich Kunsthistorikerin Sandra Müller-Buntenbroich neben den Schwierigkeiten in der Darstellung des Meeres vor allem der symbolischen Bedeutung verschiedener Motive.

Wer selbst Hand anlegen will, lernt im dreitägigen Workshop „Mythos Meer“ Sonne, Wind und Meeresrauschen zu zeichnen und ansprechend auf einem Bild zu komponieren (2.-4.8., 18-21 Uhr).

Weitere Kursideen für den Sommer unter www.vhs-karlsruhe.de. -fk