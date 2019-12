Studie: Nur 29 Prozent Frauen am KIT

Es ist kein Geheimnis, dass am KIT Männerüberschuss herrscht.

Nun kommt eine neue Studie zu dem Ergebnis: Der Frauenanteil an der größten Karlsruher Hochschule liegt bei nur 29 Prozent. Damit liegt das KIT auf dem letzten Platz einer Studie der digitalen Bildungsplattform charly.education, dicht gefolgt von der RWTH Aachen und der Uni Stuttgart – allesamt Unis mit technisch-naturwissenschaftlichem Profil. Unter den Profs sind sogar nur 14 Prozent weiblich.

Die Unis Gießen (62% Studentinnen) und Köln (61%) führen das Ranking an. Untersucht wurden 30 der größten Hochschulen in Deutschland. Auch wenn in den vergangenen Jahren viele Initiativen gestartet sind, die MINT-Fächer für junge Frauen interessanter machen wollen, steht noch eine Menge Arbeit an. -fd