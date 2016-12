Studieninformationstag & Campustag 2016

Mitte November stellen sich beim Studieninfotag die Hochschulen in ganz Baden-Württemberg vor - natürlich auch in Karlsruhe!

Einen etwas anderen Namen hierfür hat die Hochschule Karlsruhe gewählt – ihr Infotag ist der „Campustag“ mit allgemeinen Infos und persönlicher Beratung zum Studieren an sich, aber auch mit konkreten Einblicken in die einzelnen Fakultäten. So stellen z.B. Studenten der Elektro- und Informationstechnik ihr Theremin vor, ein elektronisches Musikinstrument (9-14 Uhr, www.hs-karlsruhe.de/campustag).

Die Pädagogische Hochschule bietet ab 8 Uhr Schnupper-Lehrveranstaltungen; um 9.15 und 12.30 Uhr geben Vorträge zudem einen Überblick über die Angebote. Die Musikhochschule bietet Infos zu Studiengängen sowie Vorlesungen und Seminare, zudem kann beim Unterricht hospitiert werden.

Auch die Karlshochschule lädt zum Kennenlernen bei Gesprächen und Vorlesungen ein. Die Duale Hochschule rückt das Ganze in Richtung Wochenende (Sa, 19.11., 9.30-14 Uhr), denn hier präsentieren sich nicht nur die Fakultäten Technik und Wirtschaft, sondern auch Partnerunternehmen für den praktischen Teil des Studiums.

Am 16.11. ab 18 Uhr findet im Haus der Wirtschaft zudem ein Eltern-Informationsabend der IHK zur dualen Ausbildung statt. Über die Masterstudiengänge informiert im Dezember dann das Center for Advanced Studies (Do, 1.12., 17.30 Uhr, Audimax der DHBW). -bes