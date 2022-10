Tag der offenen Tür: Wildwasser

Die Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt, Wildwasser Karlsruhe, lädt zum Tag der offenen Tür.

In den vergangenen beiden Jahren wurden nicht nur die Räume der Fachberatungsstelle vergrößert, auch das Beratungsangebot hat sich erweitert und richtet sich nun auch an betroffene Jungen und Männer.

In einem abwechslungsreichen Programm gibt es Einblicke in die Arbeit und die neuen Arbeitsbereiche. In verschiedenen Themenräumen kann man in persönlichen Austausch kommen. Anmeldung bis 5.10. an info@wildwasser-karlsruhe.de. -rowa