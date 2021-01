The Art Of Living From Art

Systemrelevant und unbezahlt?

Gerade wird besonders offensichtlich, wie prekär die Arbeitsverhältnisse Bildender KünstlerInnen aufgestellt sind. Nicht die unzureichende Qualität der Arbeiten, oder zu große Konkurrenz sind der Grund, dass 60 Prozent aller Bildenden Künstler mit ihrer Arbeit höchstens 5.000 Euro Jahreseinkommen erzielen, sondern vorherrschende Strukturen, in denen ihre Arbeit unter- oder gar unbezahlt bleibt.

Welche Mittel können nachhaltig helfen? In Karlsruhe gibt es zwei staatliche Kunsthochschulen, neben Berlin und Essen ist das einmalig in Deutschland. Welche Maßnahmen stehen der Stadt zur Verfügung, um ihren Studienabsolventen das Berufsleben vor Ort zu erleichtern? Welche Arbeitsbedingungen wünschen sich Künstler? Wie können sie sich für ihre Zukunft besser organisieren? Aktuell gründen Künstler aus allen Bereichen neue Bündnisse. Welche Weichen kann man jetzt gemeinsam stellen? Darüber spricht Lisa Bergmann, Alumna der HfG Karlsruhe und Vorsitzende des Berufsverbandes Bildender Künstler in Karlsruhe mit Experten aus der Kulturszene der Stadt und Zuständigen der kommunalen Politik.

Gäste sind der Bürgermeister für Kultur der Stadt Karlsruhe Albert Käuflein, die Kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Die Grüne im Gemeinderat Renate Rastätter, die Direktorin des Centre Culturel Francais Allemand Karlsruhe Marlène Rigler, der Künstlerische Leiter des Künstlerhauses Stuttgart Eric Golo Stone, Antonia Marten vom Kunstbüro Baden-Württemberg in Stuttgart, der stellvertretende Vorsitzender des Künstlerbundes Baden-Württemberg und Alumni der Staatlichen Kunstakademie Karlsruhe Simon Pfeffel, der Künstlerin und Vorsitzenden des BBK Hamburg Bianca Müllner sowie Jörg Stegmann von der HfG Karlsruhe, Projektleitung „Artrepreneurs / Gründungskultur“ und Alumni der HfG Karlsruhe. Gesprächsleitung: HfG-Alumna Lisa Bergmann, Künstlerin, Kuratorin und Vorsitzende des Künstlerhauses Karlsruhe und des Berufsverbandes im Bezirk Karlsruhe.

Die im Rahmen des Projekts „Artrepreneurs / Gründungskultur“ gestreamte Onlinediskussion „The Art Of Living From Art – Arbeitsbedingungen Bildender KünstlerInnen“ kann via Zoom (mit Kommentarmöglichkeit) oder Vimeo (nur Streaming) verfolgt werden. -ps/pat