Tod im Umerziehungslager & Die Friedensbotschaft der Irokesen

Die Menschenrechtler der GfbV machen mit zwei Vorträgen auf akut bedrohte Völker aufmerksam.

Mehr als 1,1 Millionen Uiguren und Kasachen werden in China seit Anfang 2017 willkürlich in Lagern festgehalten, wo sie politisch umerzogen werden und ihren muslimischen Glauben aufgeben sollen. Dolkun Isa, Präsidenten des Uigurischen Weltkongresses, spricht zur aktuellen Lage (Do, 23.5., 19 Uhr, IBZ).

Und aus dem irokesischen Blickwinkel betrachtet der seit den 60er Jahren amerikaweit bekannte Mohawk-Älteste Tom „Sakokwenionkwas“ Porter in Begleitung seines Sohne Aroniennens aka Fallen Sky die Welt (Fr, 24.5., 19.30 Uhr, Fachschule für Sozialpädagogik, Agneshaus, Hirschstr. 37 a). -pat