Traumhaft schlafen – Der Boxspringbetten-Ratgeber

Wer morgens ausgeruht und erfrischt aufwachen möchte, muss die Nacht davor gut durchschlafen können.

Allerdings leiden zahlreiche Menschen unter Schlafproblemen, für die oft ein unbequemes Bett verantwortlich ist. Eine Lösung für dieses Problem stellen komfortable Boxspringbetten dar, um die Intensität und den Rhythmus der Nachtruhe zu verbessern.

Die Vorteile der Boxspringbetten

Doch welche Vorteile hat ein Boxspringbett gegenüber einem Lattenrost-Bett? Im Vergleich zu herkömmlichen Betten mit einem Lattenrost bieten Boxspringbetten dem Nutzer ein spürbar höheres Maß an Komfort, um die Schlafqualität nachhaltig zu optimieren. Dadurch kommt es zu einer Entlastung der Wirbelsäule, sodass eine gesunde Schlafposition möglich ist. Dabei dient ein massiver Holzrahmen als stabiles Fundament, im sogenannten Boxspring ist auch ein Federkern integriert. Bedingt durch die spezielle Form der Boxspringbetten kann die Luft unter dem Boxspringbett dauerhaft zirkulieren.

Darüber hinaus gibt es für das Holz einen dazu passenden Stoffbezug, sodass ein perfekter Übergang zur Matratze entsteht. Im Angebot steht eine große Auswahl an Bezugsstoffen, zu denen hochwertige Webstoffe und Kunstleder in unterschiedlichen Farbtönen gehören. Zum Federkern kommen noch Matratze und Topper auf das Boxspringbett, komplettiert von einem gepolsterten Kopfteil. So wird das Bett zu einer gemütlichen Schlafoase und einem optischen Highlight im Schlafzimmer.

Qualitativ hochwertige Matratze für das Boxspringbett

Ist das passende Boxspringbett gefunden, stellt sich noch eine wichtige Frage: Welche Matratze wähle ich für mein Boxspringbett?

Passend zum Boxspringbett gibt es adäquate Matratzen im Angebot, entsprechend den persönlichen Geschmacksvorlieben und Schlafgewohnheiten. Normalerweise nehmen Menschen überwiegend eine bestimmte Position während der Nachtruhe ein – entweder auf der Seite, dem Rücken oder Bauch. Für Boxspringbetten bietet sich sowohl die Taschenfederkernmatratze als auch die Tonnentaschenfederkernmatratze an.

Beide sind mit 7-Zonen ausgestattet. Allerdings reagiert die taillierte Taschenfederkernmatratze linear, unabhängig vom ausgeübten Druck bleibt ihr Widerstand stets gleich. Im Unterschied dazu passt sich die Tonnentaschenfederkernmatratze bedingt durch ihre anatomische Form flexibel an den Körper des Nutzers an. Dadurch werden alle Muskelpartien bewegungsgerecht gestützt. Bei der Matratzenwahl lässt sich der Härtegrad variabel bestimmten, welcher zum Gewicht und den individuellen Präferenzen passen sollte. Des Weiteren sind die Matratzen mit einem Bezug aus einem weichen Stoff versehen, der über atmungsaktive Eigenschaften verfügt.

Zusätzlicher Topper für das Boxspringbett

Als optimaler Abschluss für das Boxspringbett dient ein Topper, der sich optimal an die Körperform des Nutzers anpasst. So wird eine ebene und bequeme Liegefläche kreiert, selbst wenn zwei Einzelmatratzen zum Einsatz kommen. Dank der Schaumstoffabdeckung stellt die sogenannte Besucherritze kein Problem dar. Gleichzeitig reduziert der Topper die Abnutzungserscheinungen an der Matratze, sodass sich deren Lebensdauer verlängert. Außerdem unterstützt die Komfortauflage die ausgewählte Matratze bei der Druckpunktentlastung, weswegen davon speziell Personen mit Gelenk- und Rückenbeschwerden profitieren. Dank dem abziehbaren Bezug ist das Reinigen in der Waschmaschine möglich – dies sorgt für eine ganzheitliche Hygiene im Bett.

Fazit

Mit einem Boxspringbett ist dem Nutzer ein durchgehender Schlafkomfort garantiert, um eine erholsame Nachtruhe zu gewährleisten. So lassen sich Probleme wie Schlaflosigkeit und bedingte Rückenschmerzen beheben, welche durch ungeeignete Matratzen verursacht werden.