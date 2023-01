TUM Campus Heilbronn: Open Day 2023

Seit 2018 ist der TUM Campus Heilbronn als Lehr- und Forschungsstandort der Technischen Universität München am Bildungscampus in Heilbronn lokalisiert.

Modern und sehr gut ausgestattet, bietet er ideale Studienbedingungen für Pioniergeister und DigitaldenkerInnen aus aller Welt. Renommierte Professoren, kleine Gruppengrößen, ein internationales Umfeld und vielfältige Angebote für die persönliche Weiterentwicklung garantieren eine Topausbildung. Studieninteressierte können sich zwischen zwei Bachelor- und zwei Masterstudiengängen entscheiden; an der Schnittstelle zwischen Management, Technologie und Informatik fokussieren alle Studienangebote Innovationen und den digitalen Wandel.

Immer am Puls der Zeit werden die Studenten mit den aktuellen und zukunftsorientierten Studieninhalten auf eine erfolgreiche Karriere in technologiegetriebenen Unternehmen vorbereitet. Da der TUM Campus Heilbronn in einer der innovativsten Hightechregionen Europas angesiedelt ist, studiert man hier inmitten der Heimat zahlreicher Weltmarktführer. Diese Unternehmen sind hochspezialisiert, oftmals familiengeführt und zeichnen sich durch innovative Ideen aus, um die digitale Transformation voranzutreiben. Dieses Umfeld sowie zahlreiche Networkingmöglichkeiten sorgen für beste Karriereaussichten.

Am „Open Day“ können sich Schüler u.a. bei geführten Touren über den Campus und die Studiengänge informieren; TUM-Studenten berichten über den Studienalltag und das Leben in Heilbronn. -pat