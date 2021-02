TV-Tipp: „Quarks – Fehlende Nähe“ mit Thema Shiatsu

Die Wissenschaftssendung „Quarks“ beschäftigt sich mit der Frage, wie wir in Zeiten fehlender Nähe und Berührungen gesund bleiben können.

Unterschiedliche Ansätze und ihre Wirkungsweisen wurden dafür unter die Lupe genommen, so auch Shiatsu.

Shiatsu ist eine japanische Körperarbeit auf der Basis manueller Therapie, die tief in der fernöstlichen Philosophie verwurzelt ist. Sie wurde Anfang des 20. Jahrhundert aus der chinesischen Tuina-Massage entwickelt. Ziel ist es, den Fluss in den Energiebahnen des Körpers (Meridianen) wiederherzustellen. U.a. werden Akupunkturpunkte durch Druck mit dem Finger angeregt. Die Behandlung harmonisiert den Energiefluss, unterstützt Kraft und Vitalität und fördert die seelische und körperliche Ausgeglichenheit. Shiatsu vertieft die eigene Körperwahrnehmung und Achtsamkeit. Der Körper wird in eine tiefe Entspannung geführt, was ausgleichend auf das Nervensystem wirkt, zu besserem Schlaf führen, Rückenschmerzen mildern und Ruhe und Gelassenheit fördern kann. Auch z.B. zur Behandlung der schweren Nebenwirkungen vieler Krebsmedikamente wird Shiatsu eingesetzt.

Wir gönnen natürlich den Friseuren ihr Date zum Restart für den 1.3., denn Frisuren haben einfach etwas mit der Würde zu tun, wie Markus Söder so schön referierte. Andere körpernahe Dienstleistungen haben es da viel schwerer, obgleich sie medizinisch hochwirksam sind, nur eben in der westlichen Medizin (und Politik sowieso) ohne Lobby: Anders als etwa die Osteopathie, deren Behandlungen inzwischen von den meisten Kassen erstattet wird, hat Shiatsu leider weniger Status und gilt offenbar als knapp unterhalb der Thaimassage angesiedelt. Beides muss in meinen Augen zwingend mit der Physiotherapie gleichgesetzt werden, die ebenfalls nicht vom Lockdown betroffen war.

In dem ca. sechsminütigen Beitrag zu Shiatsu werden Sequenzen von Shiatsu-Behandlungen gezeigt und Wirkweisen erläutert. Weitere Ausstrahlungstermine der Folge 613 „Fehlende Nähe – Wie wir jetzt gesund bleiben“: Mi, 24.2., 8.25 Uhr (WDR); Fr, 26.2., 17Uhr (ARD-alpha) und Do, 2.3., 9.05 Uhr (Tagesschau 24). -rw